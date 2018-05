Aspiran Bravos al ascenso por cualquier camino

Ante la versión de una posible subasta para completar 18 equipos en Primera División –surgida tras la declaración de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, de jugar con 17 escuadras el próximo torneo,- y que uno de los clubes certificados del Ascenso MX pudiera adquirir una franquicia de Primera Nacional, Juan Carlos Talavera, presidente de Bravos FC Juárez, manifestó que no descartan ninguna opción de llegar al máximo circuito, siempre y cuando sea por la vía correcta.“Nosotros estamos atentos a todas las posibilidades que hubiera. Queremos hacerlo de la forma correcta. No sabemos nosotros nada oficial de que eso vaya a ser así. Hemos oído también por la prensa de que hay diferentes versiones, pero, todavía falta, a ver qué pasa”, externó.Talavera recalcó que la dirigencia de la escuadra local no descarta esta probabilidad. “Estamos atentos y abiertos a todas las opciones que sean correctas para estar en Primera División, pero no lo damos nosotros como oficial eso, porque no es oficial”, expuso.Al término del partido de vuelta de la final del Clausura 2018 en el que Cafetaleros de Tapachula se ciñó la corona en el Estadio Jalisco sobre U de G por global de 3-2, el domingo 29 de abril, Bonilla declaró que ni Cafetaleros ni Alebrijes Oaxaca, quienes disputarán la ‘final de ascenso’, pueden ascender a Primera División porque no están certificados.Enseguida, se produjo una ola de rumores y versiones en medios de comunicación de nivel nacional que señalan a Celaya, a San Luis y, a los propios Bravos como los candidatos a participar en esta subasta.“Estamos interesados y abiertos a todas las posibilidades correctas para estar en la Primera División. Queremos darle a la ciudad un equipo de Primera División, sin duda”, expuso.Mencionó que los directivos de Bravos no conocen los detalles respecto a la subasta.“Hemos oído por la prensa diferentes escenarios que se han comentado por ahí, no conocemos ni los detalles ni los hemos oído de una forma oficial por parte de la liga ni de la federación, entonces, no los damos por oficiales. Vamos a esperar a ver qué pasa”, señaló.En tanto, el próximo viernes 11, un día antes del juego de Vuelta de la ‘final de ascenso’ entre Cafetaleros Tapachula y Alebrijes Oaxaca, vence el plazo para que el descendido Lobos BUAP cubra los 120 millones de pesos para mantenerse en el máximo circuito del balompié nacional.Talavera descartó que este tema haya detenido el proceso de selección del nuevo director técnico.“No, nosotros seguimos en ese proceso normal, como todo sigue, igual, no nos detenemos por eso”, expuso.Aseguró que aún no tienen definido al nuevo timonel del FC Juárez.