Cierran hoy eliminatoria de taekwondo

Ciento cuarenta taekwondoínes juarenses intervendrán, a partir de hoy, en la última eliminatoria selectiva, para integrar la delegación que representará a Chihuahua en la Olimpiada Nacional 2018.La segunda y última fase, para conformar la selección chihuahuense, se llevará a cabo en el Gimnasio del Colegio Bachilleres.Este choque definitivo contempla enfrentamientos entre artemarcialistas federados y no federados.Por la asociación federada son más de 180 deportistas los que entrarán en acción, mientras que por la asociación no federada son alrededor de 80.Ciudad Juárez es la que aporta la mayor cantidad de atletas, provenientes de 25 gimnasios locales, que dirigen entrenadores, como Ingrid Hernández, Jorge Amaya, Pablo Niño, Benito Contreras, Imelda Vargas, Karim Hernández, entre otros.Todo el proceso de selección, que implementó el Instituto Chihuahuense del Deporte, fue dividido en dos partes.La primera parte se celebró hace un par de semanas, ahí calificaron los primeros cuatro por categoría, quienes realizarán la última evaluación (segunda parte) este fin de semana.“En la primera evaluación fuimos únicamente los afiliados a la asociación del profesor Carlos Pérez Barrio, que es la asociación reconocida por la Federación Mexicana. Ahora ya se suman los atletas no federados”, comentó Karim Hernández, presidente de la Liga Municipal de la disciplina.La primera etapa contó con una participación superior a los 300 competidores. De esa cantidad 200 fueron de Ciudad Juárez, todos cintas negras. También estuvieron presentes artemarcialistas de Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Delicias.“Debemos quedarnos con un representante en cada categoría; ese será el que esté disputando la Olimpiada Nacional”, explicó Hernández.

