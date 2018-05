Por las marcas que los instalen en el continental preolímpico, que se llevará a cabo en Managua, Nicaragua, los atletas juarenses Ana Valeria Frayre, Kenneth Talavera y Martín Loera entran hoy en acción en el Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil sub 18 y sub 20.La competencia, que se realizará en la pista y campo del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), tiene carácter de selectivo para el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Tampere, Finlandia, es clasificatorio para el evento de Cali, Colombia y también es filtro para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.Atletas juveniles de todo el país se dan cita en este máximo evento deportivo, que es avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), y que dará inicio a las 8:00 de la mañana.Fueron elegibles para participar en este campeonato los mejores 16 atletas, en ambas categorías (Sub-18 y Sub-20), en pruebas de pista; mientras que en las de campo fueron considerados los 12 mejores atletas del ranking, en ambas categorías.Este día, Ana Valeria Frayre interviene en la prueba de salto de longitud; para mañana lo hará en salto de altura.Dentro de la categoría sub 18, la atleta juarense tendrá como adversarias a Melissa Mantiñán (Jalisco), Blanca Sánchez (Sinaloa), Daniela Álvarez (Querétaro), Sara Solano (Baja California), Nancy Hernández (Veracruz), Mittzzy Zavaleta (Sinaloa) Ana Urrea (Yucatán), Ana Sánchez (Puebla) y Ariadna Castillo (Campeche).En el serial estatal pasado, la deportista fronteriza dio una marca de 1.55 metros en salto de altura, mientras que en salto de longitud dio un registro de 5.01 metros, para subir a lo más alto del podio en ambas pruebas.Kenneth Talavera verá actividad la mañana de este día en los mil 500 metros planos; mañana buscará el podio en los 800 metros lisos.El juarense enfrenta el preliminar ante 26 rivales, provenientes de Guanajuato, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla y Chiapas.Martín Loera por su parte encara este día la eliminatoria en la prueba de los 100 metros planos; el domingo entrará a la pista en los 200 metros lisos.Los tres atletas originarios de esta frontera ya tienen asegurada su intervención en la próxima Olimpiada Nacional, que se realizará del 20 al 22 de mayo en Querétaro.Tanto Martín, como Kenneth fueron figuras del estado de Chihuahua, al colgarse par de medallas de oro en la justa nacional de 2017, que se celebró en Monterrey.

