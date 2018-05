A dar la puntilla

Ciudad de México— América tratará de concluir una tarea que dejó muy avanzada cuando reciba hoy a un alicaído Pumas en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo Clausura 2018.Con sendos dobletes del colombiano Mateus Uribe y del francés Jeremy Ménez, las Águilas consiguieron un triunfo 4-1 en la cancha de Pumas a mitad de semana y ahora tienen todo a favor para meterse en las semifinales por segundo torneo consecutivo.América, que intenta ganar el cetro 13 de su historia y así convertirse en el equipo más laureado del país, podría darse el lujo de perder por 3-0 o 4-1 y aun así se metería a la ronda de los cuatro mejores.“Estamos contentos por haber sacado un resultado favorable que nos hizo ganar el primer tiempo de la serie, pero estamos concentrados para finiquitarla en casa”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera. “No podemos caer en excesos de confianza porque si pensamos que ya estamos del otro lado vamos a dar oportunidades para que el rival se recupere”.Las Águilas no pierden un partido por diferencia de tres goles desde las semifinales del Apertura 2017, cuando Tigres lo superó 3-0 en la ronda de semifinales. Ahora, parecen dispuestos a escribir otra historia.“Desafortunadamente, la Liguilla pasada, no entramos como hubiéramos querido. El equipo era corto, éste es más vasto”, admitió Herrera. “En aquella Liguilla hasta un penal fallamos, pero hoy el equipo se ve sólido, contundente e inteligente”.Si no ocurre una sorpresa mayúscula, Pumas se despedirá pronto de la pelea por el título, en la que reapareció luego de dos torneos de ausencia.“Estamos tristes y avergonzados, este marcador nos condiciona muchísimo, pero creemos que cualquier cosa es posible”, dijo el entrenador de los universitarios, David Patiño. “Analizaremos lo que podemos hacer en el Azteca para remontar, las estadísticas dicen que es casi imposible remontar, pero vamos a intentarlo”.Buscan Rayados definir en casaMonterrey—Hoy mismo, pero en Monterrey, los Rayados intentarán convalidar sus condiciones de candidato al título cuando reciban a Tijuana en una serie que está igualada 1-1.Monterrey, que fue tercero de la clasificación durante la fase regular, puede empatar sin goles o 1-1 y avanza a semifinales.A Tijuana le bastan empates superiores a dos anotaciones o cualquier victoria.En las otras llaves, el campeón Tigres procurará preservar la ventaja de 2-0 cuando visite el domingo a un Santos en crisis.Los universitarios podrían perder hasta por diferencia de un gol y se instalarían en su cuarta semifinal consecutiva.Santos, que ha perdido sus últimos cuatro cotejos, está obligado a ganar 2-0 para avanzar por su mejor posición en la tabla o por diferencia de tres goles si es que Tigres consigue anotar en su casa.En la otra llave, el líder Toluca tiene todo a favor para clasificarse a semifinales cuando reciba a Morelia el domingo en una serie empatada 2-2.Los Diablos Rojos, que implantaron una marca en torneos cortos con nueve triunfos en fila, necesitan cualquier triunfo o empates de hasta 2-2 para avanzar. Morelia no está liquidado y con cualquier victoria seguirá en carrera.Juego de Ida: 1-18:00 p.m. / TelevisaEstadio BBVA BancomerMonterrey, N.L.

