Van por el otro

Invictos por segundo torneo consecutivo, los Indios de la UACJ buscarán hoy, a las 17:00 horas, el gallardete y el bicampeonato de la Liga CONOFAI, categoría Intermedia, contra Big Black, en su casa, la cancha de césped artificial del Complejo Deportivo UACJ.La batalla sobre el emparrillado se dará entre los dos mejores equipos durante la temporada: Indios (6-0) y Big Black (5-1).En semifinales, los indígenas dejaron en el camino a los Linces de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, por 54-0 y, en la otra llave, Big Black se impuso 28 unidades a seis a Liebres ITCJ, finalista el año anterior, cuando cayó ante la tribu y vio terminado su tricampeonato.Daniel Gallegos, entrenador en jefe de Big Black, invitó a los adeptos a este deporte a que asistan al partido y adelantó que será un gran espectáculo.“Creo que la UACJ es un excelente programa y nosotros creo que este año somos el ‘caballito negro’, debido a la poca cantidad de jugadores, a nuestros 26 jugadores que dimos la sorpresa llegando con este récord, solamente el descalabro con la UACJ y, por la revancha, vamos a buscar la revancha de la primera jornada, obviamente los dos andamos mucho mejor y a dejar todo por el campeonato”, expuso.Ante el claro pronóstico que marca a los Indios como favoritos, Gallegos dijo que en el deporte nada está escrito y tanto en el profesional como en el amateur, se han producido grandes hazañas.“Los ‘chavos’ ahora sí que andan listos y el día de mañana –hoy- es quien lo desee más y quien lo trabaje más, sobre todo. Es trabajarlo los cuatro cuartos y desear la victoria los cuatro cuartos, no un solo cuarto”, manifestó.Alfredo Martínez, coach de Indios UACJ, felicitó a sus rivales de este sábado.“Primero que nada, felicitar al equipo de Big Black y espero que sea un juego más duro que el de temporada. Ellos han avanzado, crecieron conforme fue avanzando la temporada en su futbol y espero que el juego sea duro y que podamos sacar la victoria en casa”, declaró.En la fecha uno del torneo, el diez de marzo anterior, los Indios derrotaron 25 unidades a dos a Big BlackMartínez Navarrete resaltó que, esta tarde, los indígenas quieren cerrar con broche de oro su segunda temporada en la CONOFAI. En ninguna de ellas, los actuales monarcas han sufrido derrota alguna hasta ahora. “La clave es el trabajo, la preparación física y trabajar al detalle lo que es el futbol, los detalles finos”, expuso.Martínez enfatizó que una defensa contundente es fundamental para todo equipo campeón.“Y creo que ya la tenemos desde principio de temporada, sólo hemos recibido 14 o 16 puntos en toda la temporada y la ofensiva, el último juego me gustó mucho que completamos varios pases con los receptores que no habíamos completado. Era la unidad que me faltaba en la ofensiva que se exhibiera bien y este sábado pasado fue así”, apuntó.Anticipó que Brando Vázquez será el mariscal titular de los Indios esta tarde, al tiempo que destacó la calidad de Mario Ortega.Martínez consideró a ambos los dos mejores quarterbacks de la liga, quienes lo han puesto en una disyuntiva, pero se inclinó por la veteranía y el nivel de juego que Vázquez ha demostrado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.