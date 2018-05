Toronto— LeBron James obtuvo 43 puntos y 14 asistencias, Kevin Love agregó 31 puntos y 11 rebotes, y los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Raptors de Toronto 128 a 110 anoche para tomar la ventaja en su serie de segunda ronda de los playoffs.J.R. Smith anotó 15 puntos, Jeff Green obtuvo 14 y George Hill 13 mientras que los Cavaliers se llevaronn su octava victoria consecutiva de postemporada sobre los Raptors y le pusieron fin a la racha de Toronto de cuatro victorias al hilo en segundos partidos. Los Raptors llegaron con una marca de 6-1 para jugar un segundo partido en casa.James obtuvo ocho rebotes, no pudiendo conseguir un segundo triple-doble consecutivo. Encestó 19 de 28 intentos, mientras que Love encestó 11 de 21.DeMar DeRozan anotó 24 puntos y Kyle Lowry obtuvo 21 para los Raptors. Toronto ganó un récord de 59 partidos y terminó como el primer sembrado en la Conferencia del Este en esta temporada, pero ahora han quedado más cerca de ser eliminados por tercera ocasión consecutiva en la postemporada a manos de James y los Cavaliers.Jonas Valanciunas obtuvo 16 puntos y 12 rebotes, y Fred VanVleet anotó 14 puntos, pero los Raptors han perdido dos partidos seguidos en casa por primera vez en toda la temporada.Toronto igualó el récord de Houston al terminar con una marca de 34-7 en partidos en casa de temporada regular, y quedó en 3-0 al jugar en casa contra Washington en la primera ronda de los playoffs. Los Raptors no habían perdido partidos consecutivos como equipo anfitrión desde que perdieran los partidos tres y cuatro en la segunda ronda ante Cleveland en mayo del año pasado.La serie continuará en Ohio para el tercer partido el sábado por la noche. Toronto tiene una marca de 0-5 en partidos en Cleveland por el transcurso de las últimas dos postemporadas, perdiendo por un promedio de 24.2 puntos por partido.Los Cavaliers tienen una marca de 21-3 en partidos en casa contra sus oponentes de la Conferencia del Este en los playoffs, una que han mantenido por el transcurso de los últimos cuatro años.Los Raptors, quienes desaprovecharon una ventaja de hasta 10 puntos en una derrota en tiempo extra de 113 a 112 en el primer partido de esta serie, estuvieron arriba 54 a 45 a mediados del segundo cuarto pero vieron cómo esa ventaja se disolvía al llegar al medio tiempo, con un marcador de 63 a 61.Cleveland tomó el control luego que Smith anotara seis puntos en una racha de 18-5 para dar comienzo al tercer cuarto. Los Cavaliers superaron a los Raptors en puntaje 37 a 24 en el tercer periodo y tomaron una ventaja de 11 puntos al llegar al último cuarto, Toronto ya no pudo recuperarse.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.