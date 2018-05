En lo más alto

Atlanta— Matt Ryan es el nuevo jugador de la NFL con un contrato en los 100 millones de dólares.El mariscal de los Halcones de Atlanta se convirtió en el jugador mejor pagado de la Liga ayer al acordar firmar una extensión de contrato a cinco años que podría llegar a tener un valor de hasta 150 millones de dólares.Una persona familiarizada con el acuerdo, que habló con la Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los términos no han sido revelados, confirmó que Ryan recibirá por lo menos 100 millones de dólares. Eso supera la compensación total de los 84 millones de dólares de contrato garantizado a tres años que el mariscal Kirk Cousins recibió de parte de los Vikingos de Minnesota.Si Ryan recibe todos los términos del contrato, podría llegar a recibir un promedio de 30 millones de dólares al año, también superando los 28 millones que recibirá Cousins anualmente.El sorprendente acuerdo al que Cousins llegó impuso los estándares para las negociaciones de Ryan con los Halcones, aunque muy pronto podría dejar de ser el jugador mejor pagado de la liga.Los Empacadores de Green Bay intentan entablar un nuevo acuerdo con su mariscal de franquicia, Aaron Rodgers, quien muy probable superará las ganancias de Ryan.Pero eso no les preocupa a los Halcones, quienes lograron cubrir sus prioridades durante la temporada baja al asegurar a Ryan una vez que su actual contrato expire después de la temporada del 2018. Ryan ganará 19.25 millones de dólares en el último año de dicho contrato.“Esta extensión era nuestra mayor prioridad durante este periodo de temporada baja”, dijo el gerente general Thomas Dimitroff, en un comunicado. “Matt ha sido un pilar de estabilidad para esta franquicia por una década, y nos sentimos muy bien de que él se quedará con nosotros por otros cinco años más.”Ryan fue el tercer seleccionado en el draft del 2008 y ha sido el mariscal titular de los Halcones desde entonces. Sólo se ha ausentado en dos partidos durante la primera década de su carrera, lanzando por 41 mil 796 yardas con 260 touchdowns al mismo tiempo de haber sido seleccionado al Pro Bowl en cuatro ocasiones.Ningún otro mariscal ha lanzado por más yardas en los primeros 10 años de su carrera.“Es difícil creer que ya hayan pasado 10 años”, dijo Ryan, quien cumplirá 33 años en un par de semanas. “Aunque hemos alcanzado grandes logros, nuestra meta sigue siendo la misma desde el primer día cuando fui seleccionado, y esa es ganar un campeonato para nuestra ciudad y para nuestros fans”.Los mejor pagadosMatt Ryan Atlanta 150 mddJimmy Garoppolo San Fco. 137 mddKirk Cousins Minnesota 84 mddSus números3 mil 630 pases completos41 mil 796 yardas260 pases de anotación126 intercepciones

