Joselito Adame, el niño que se inscribió en la Escuela Taurina de Aguascalientes, simplemente para conocer a otros niños y jugar al toro, el matador que cometió la ‘locura’ de torear tres días consecutivos en tres países diferentes y quien se definió como una persona introvertida y extraña, más no mala, quiere llevar al éxtasis esta noche a los aficionados fronterizos a la ‘fiesta brava’, en la Plaza Alberto Balderas.El matador hidrocálido de 28 años, quien tomó la alternativa el siete de septiembre del 2007, en Arles Francia, nada más ni nada menos que con el español Julián López ‘El Juli’ como padrino, se dijo feliz por su debut en esta ciudad.“Creo que muchos o casi todos, conocen lo que soy, lo que hecho, lo que he conseguido, decirles que mañana –hoy- es mi debut en Ciudad Juárez. Estoy muy feliz, muy emocionado por ello y ojalá que pueda trasladar todo lo que he podido hacer a lo largo de mi vida, en el mundo, que en Ciudad Juárez, lleguen al éxtasis del toreo”, apuntó.Adame Montoya, quien dijo tiene en la terquedad y en la persistencia a sus mejores virtudes y considera a los toreros unos héroes que se juegan la vida domingo a domingo, declaró, al final de una charla que ofreció ayer en un restaurant de la ciudad, que no había tenido la oportunidad de presentarse antes aquí debido a que las fechas de su temporada europea y las de esta frontera, no se habían podido coordinar.“Hasta este año pudimos hacer una excepción. Este viernes toreo en Ciudad Juárez, el domingo en Tijuana y, el jueves, a la vuelta de la esquina, está Madrid. Hicimos esta excepción, por eso no se había podido dar”, expuso.Adame, quien por sus venas corre sangre taurina, pues es hermano mayor de Luis David Adame y primo de Gerardo Adame, así como su tío abuelo, manifestó que desde pequeño, le llamó la atención cómo se vestían los toreros y cómo la gente los veía como artistas, resaltó que Juárez, como plaza históricamente es muy importante.“Ha tenido una gran historia, siempre se ha precedido de tardes muy importantes a lo largo de generaciones un poco más atrás y, bueno, pues, era una de las plazas y una de las aficiones que más festejos se daban en esta ciudad. Espero que esto se reactive y se ponga en el máximo nivel como estaba anteriormente”, expuso.Joselito enfatizó que las virtudes que más admira en en una persona, es que sea recta, fiel y que tenga principios, valores que dijo, se han perdido, se reencontrará hoy en el céntrico coso local, con el francés Sebastián Castella, padrino de su confirmación de alternativa en Madrid, España, el 25 de mayo del 2011, se desbordó en elogios hacia el matador francés.“Siempre es un gusto alternar con él. Es un grandioso torero. Es una gran figura del toreo y bueno, qué puedo decir que no sea. Está por demás decir algo de lo que todos hemos sido testigos”, expuso.Adame, quien por la tarde, en la Plaza Alberto Balderas compartió los secretos de la técnica del toreo con los alumnos de la Academia Taurina de Ciudad Juárez y Puerta Grande, en una clase práctica que inició con la frase: “yo, como ustedes fui niño, soñé”, afirmó que tiene como objetivo a corto plazo cortar un rabo aquí, otro en Tijuana y uno más en Las Ventas, en Madrid, España, espera que las musas de la inspiración bajen esta noche.“Actitud, entrega, va a ser toda, y nada más esperar que bajen las musas y podamos dar una gran tarde de toros”, remató Joselito, quien afirmó que no lee a la prensa y no porque no sepa leer.