Ruis, al Derby de Kentucky como dueño y entrenador

Louisville, Kentucky— Mick Ruis hizo maletas para su primer viaje al Kentucky Derby, siendo propietario y entrenador al mismo tiempo.Ruis, de 57 años, quien no terminó siquiera la preparatoria llenó sus maletas no sólo de ropa y artículos de tocador. Se siente tan seguro de las posibilidades de Bolt d’Oro –el potro es la cuarta opción con momios de 8-1– que también empacó una gran cantidad de dinero en efectivo.“Cuando cayó del primer lugar al quinto o sexto tras su derrota en el Derby de Santa Anita, cada semana simplemente ponía más dinero en una maleta para venir aquí y apostarle a él el sábado”, dijo Ruis. “Así de confiados nos sentimos”.Ruis dijo que también llegó a apostarle hasta mil 200 dólares a Bolt d’Oro en Las vegas cuando tenía momios de 40-1 el año pasado.“Pero no se le puede poner un valor monetario a la experiencia de ganar la carrera”, dijo.Ruis es una anomalía en el deporte debido a que es propietario, entrenador, y él mismo se encarga de la mayoría del trabajo en los establos para cuidar de todos sus caballos.Su amor por las carreras comenzó con una visita en 1979 a Agua Caliente, Tijuana, México. Tras abandonar la preparatoria, trabajó muy duro para subir los peldaños de cada puesto en trabajos de construcción y apuntalamiento. Comenzó su primera compañía con 3 mil dólares y la vendió seis años después por 2.5 millones de dólares.Ruis utilizó ese dinero para dedicarse a la crianza y entrenamiento de caballos purasangre, pero de pronto cayó en un atolladero a mediados de la década pasada. Llegó a acumular hasta 467 mil 981 dólares en ganancias por el transcurso de tres años, antes de caer en una deuda de un millón de dólares. “Nunca he trabajado tan duro para perder tanto dinero en mi vida”, dijo.Fue entonces que se dedicó tiempo completo a su compañía de San Diego American Scaffolding, la cual tiene contratos con barcos en cinco estados y con la Marina. Buscando un camino para regresar a las carreras de caballos, construyó la compañía y luego la vendió por 78 millones de dólares hace dos años, quedándose con un 20 por ciento de las acciones.

