Roles de futbol y beisbol locales

PROFR. GUILLERMO GONZALEZSábado 5 de mayo de 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)4:00 La Vaquita vs Carrillo United6:00 Vera Soccer vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)4:00 Aguilas Mexico FC vs Rayos6:00 Chivas vs Franco SoccerHIPICO 54:00 Leverkusen vs Laguna Soccer6:00 Potros vs Corassa FCHIPICO 64:00 Dep. Villa vs Real Promotores6:00 Dicoem Altavista vs Pericos IntraHIPICO 74:00 Tomza vs Dep. El Granjero6:00 Cruz Azul vs LagunaLA TRIBU5:00 Xliebres vs Panchitos CJFZA. SOLES 2 (Tierra)5:00 Melchor Ocampo vs Dep. A. SalazarCAMPO “NIDO 1”4:00 Lear La Cuesta vs Real Sociedad6:00 Solis FC vs FC AmigosLUIS CARLOS AGUIRRESábado 5 de mayo del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Federal No. 3 vs Romanos Intermedia Liga9:30 Estatal No. 2 vs Leones Primera Infantil Liga10:40 Dragones vs Camef 21 Primera Infantil Liga12:00 Real Madrid Jr. vs Cobras P.S. Primera Infantil LigaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 FC, Caballero vs Jesus Army Libre Liga9:30 Deportivo Olvera vs Konsty Libre Liga11:00 Estatal No.2 vs Manchester City Intermedia LigaCAMPO: “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo JC vs Vida y Verdad Libre Liga9:30 Deportivo Milán vs Atlético Rojo Libre Liga10:40 Deportivo Reyes vs Barza Libre LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Manchester Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 6 de mayo de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Deportivo Chaveña vs Taller Tilico9:45 Toluca vs Atlético LA11:30 Furia vs Real Galeana13:15 Deportivo Canchola vs Real BañilCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Vikingos vs Deportivo Totochas9:45 Deportivo Sánchez vs Navassa11:30 Deportivo Chachos vs Deportivo Puentes13:15 Argentina vs K-SCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Real Nacional vs Pumas9:45 Santos Colón vs Astros11:30 Franco, FC vs Real Cucaracha13:15 Puente TV vs ChaveñaVILLAGOMEZ I9:45 Celtic vs Retiro, fc11:30 Arsenal vs Atlético Pumas13:15 Deportivo Salas vs RayadosCuartos de final Copa Superior en caso de empate 5 penalesFinal copa 2da. Fuerza en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesROBERTO AZANIDomingo 6 de mayo de 2018MISIONES I8:30 Deportivo Vadi vs Santos10:15 Macias, FC vs Rodríguez Soccer12:00 Sindicato Municipal vs San LorenzoMISIONES II8:30 La Juve vs León, FC10:15 Cementos de Chihuahua vs Real EspañaMISIONES III8:30 Atlético Rojo vs Morocos Body Shop10:15 Deportivo Rodríguez vs Roma12:00 Italia vs Deportivo La ReynaINDIOS8:30 Exa Tec vs Juárez Soccer10:15 Lavandería Azteka vs Pumas del Carmen12:00 Club Veteranos vs Cuervos, FCVILLAGOMEZ I13:15 Deportivo Salas vs RayadosSALVADOR CANCHOLASábado 5 de mayo del 2018TORNEO DE COPA “RICARDO MANCHA”MISIONES I15:30 Atlético Cisneros vs Lear La Cuesta17:00 Chihuahua Soccer vs Inter de MilánMISIONES II15:30 España vs Deportivo Micaela González17:00 Exa Tec vs ItaliaMISIONES III15:30 Leones Negros vs San Antonio17:00 Reencuentro vs OlímpicoMISIONES IV15:30 Yonke Trebol vs Brazil17:00 Ciro Hernández vs LeónVILLAGOMEZ I14:00 Deportivo Ruvalcaba (50) vs Transportes Matosas15:30 Paisano vs Latinos17:00 JMAS vs Arroyo ColoradoMARGARITO MORENOSábado 5 de mayo del 2018CAMPO NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV15:30 Tortilleria Fily vs Mausin United17:00 Quesería Abundis vs Unión de CurtidoresCampo No. 2 Unidad Deportiva IV15:30 Mr. Futbol vs Atlético SantamaríaINDIOS I14:00 Alicante vs SEPCE Olímpicos15:30 Aguilas IBCA vs Ramirez Oro17:00 Abogados vs Cruz AzulINDIOS II16:30 Integra Comunicaciones vs Atlético EspañolVILLAGOMEZ I14:00 Deportivo Ruvalcaba vs Transportes Matosas (45)CENTENARIOSábado 5 de mayo del 2018TORNEO DE COPA“ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Santos Laguna vs San Sebastián15:30 Mexicas vs Lavandería Azteka17:00 Cementos de Chihuahua vs Sánchez SoccerCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III14:30 America vs Percherones16:30 Atlético Español vs JC VentasCAMPO: NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV14:00 España vs Mr. Futbol OroCAMPO NO.2 UNIDADDEPORTIVA IV17:00 Morgan de México vs Real MoreliaINDIOS II14:30 Ex Seminaristas vs Halconesfinal de copa en caso de empate 5 penalestorneo especial en caso de empate 3 penalesALAS DORADASSábado 5 de mayo del 2018VILLAGOMEZ II14:00 Club Med Cir vs Deportivo Avalos15:30 Silver Truck vs Toluca17:00 Old Star´s vs Dental NeyCAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III14:00 Real Madrid vs Exa Tec Juárez15:30 San Sebastián vs Mr. Futbol17:00 Atlético Español vs LiebresDescansa Quintana RoofingAZTECA JUAREZDomingo 6 de mayo 2018 Jornada 18Cat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA9:00 Aguilas Vs Deportivo Jrs1:00 White Sox vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Los Chagos vs TritonesIMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Sbtr vs Piratas1:00 Tortilleria Baruk vs Cachorros de MartinezIMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Astros vs Multiservicios Diesel Flores1:00 Cachorros de Solis vs Fury JapanIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Bravos vs Multiservicios Diesel FloresIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 Dorados de Villa vs Delfines1:00 Hermanos Mendez vs Novatos del Km 20IMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Cardenales de Buena Vista vs Bravos de Juarez1:00 Hermanos Martinez vs RollosCERESO ESTATAL # 19:00 Viajes Tapia Jr vs Imperio 7271:00 Indios vs SolesConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las Categoria Primera y 2da Fuerza, inscripciones abiertas junta todos los martes a las 7 pm informacion al 656-6-36-56-22 y 2-42-51-11.JILOTEPECDomingo 06 de Mayo del 2018JILOTEPEC 108:00 Retirados vs Toros de Santa Bárbara12:00 Yoguis vs Capiros15:30 Overs vs Deportivo de la OJILOTEPEC 208:00 Pueblito de Allende vs Hermanos González12:00 Bombarderos vs Rangers15:30 Centro Cambiario Irigala vs Los CebollosJILOTEPEC 308:00 Royals vs Indios Maia12:00 Atleticos vs Mineros de Reyes15:30 El Roble vs GigantesJILOTEPEC 408:00 Descarriados vs 51´s12:00 Azucareros San Cristóbal vs Giants15:30 Laboratorio Dental Villalobos vs La FamiliaJILOTEPEC 508:00 Petroleros vs Cardenales del Charol12:00 Los Reales vs Sandilleros de Tlahualilo15:30 UACH vs CachorrosJILOTEPEC 608:00 Rebasar vs Meloneros de Tlahualilo12:00 Medias Rojas vs Familia Rentería15:30 Convertors de México vs Piratas Jr.JILOTEPEC 708:00 Tomateros vs Deportivo Enríquez12:00 Transportes Nyahn vs Cardenales15:30 Muños y Felipe vs Gallos del GranjeroJILOTEPEC 808:00 Chihuahuas vs Amigos de Castorena12:00 Deportivo Durango vs Sultanes de CamachoTERRAZAS 108:00 Broncos vs Amigos Arturo Aguirre12:00 Dorados vs Ópticas JuarezTERRAZAS 208:00 Gama vs Blue Jays12:00 Makakos vs Los Reales de ZaragozaTERRAZAS 308:00 Los Fronterizos vs Diablos Rojos12:00 Constructora Morales vs MorelosNOGALERA09:00 Indios de Senecu vs Pemex13:00 Dodgers vs Toros de LeónANTENA 109:00 Los Rencorosos vs Bosques13:00 Torillos vs Los CubsANTENA 209:00 Charros vs Pepe´s13:00 Amigos de Ramos vs Red SoxANTENA 309:00 Deportivo Emiliano vs Mets de Satélite13:00 Cardenales de Ex Carolina vs DB SchenkerJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Junta Municipal de Agua vs Los Gómez13:00 Familia Rivas vs Ruta 10SAUZAL09:00 Los Pizarras del Sauzal vs Cachorros del Carmen13:00 Los Primos vs Deportivo NazasSAMALAYUCA10:00 Diablos de Samalayuca vs Dorados de Chihuahua13:00 Potros de Mc Tools vs MarsaINTERLIGASDomingo 6 de mayo de 2018Invitacion a todos los equipos en general a participar próxima temporada de Liga 2018Inscripcion gratis, mayor información: cel 656 297 61 59HIPICOS FUENTES 38:00 Dep Corpus vs Dep. Montanez torneo Liga9:50 Universidad Fc vs Dep San Lorenzo torneo LigaHIPICOS FUENTES 5 Final de torneo especial *8:00 Atco Reforma vs Chaveña *9:50 Melchor Ocampo vs Dep ThermoTech *11:40 Rebelión vs Atco López *HIPICOS FUENTES 68;00 Dep Delfines VS Deportivo X Final9:50 Quantum Plastic vs Atco, San Felipe Final11:40 Dep Angeles vs Dep San FelipeZAPATERA-MILENIOSábado 5 de mayo del 2018MILENIO 104:00 Jalisco (2) vs Centro Medico (3) Semifinal05:45 Dep. Galeana (1) vs Patriotas (5) SemifinalMILENIO 204:00 Brasil vs Potros05:45 Emerson vs Club PachecosMILENIO 304:00 Acv2 vs Equipo NuevoMILENIO 404:00 Evento Milenio05:30 Evento MilenioNota: Inician Las SemifinalesZAPATERA-MILENIODomingo 6 de mayo del 2018MILENIO 108:15 Chivas Milenio B vs Franco Fc10:00 Chivas Milenio vs Niupy-1811:45 Dep. Altamirano vs Dep. LechugaMILENIO 208:15 Juventus vs Dep. Cervantes10:00 Bullys vs Cuervos Fc11:45 Dep. Olivas vs Dep. ManchesterMILENIO 308:15 Hermanos Rodríguez vs Gran Italia10:00 Mármol Fc vs Dep. Zacapexco11:45 Real Independencia vs Dep. LazaldeMILENIO 408:15 Dep. Espinoza vs Universo 710:00 Evento Chivas11:45 Evento ChivasNota:-Se jugara Jornada 15 de Copa 2018- Ya Debes Presentar Credenciales.-Ya No hay Altas de Jugadores-No Alinear a Jugadores ExpulsadosSECUNDARIASSábado 05 de Mayo del 2018LUCERNA 109:00 Técnica 60 vs Técnica 91 Femenil10:15 Técnica 80 vs Técnica 84 FemenilLUCERNA 209:00 Técnica 91 vs Federal 4 Mayor10:15 Técnica 55 vs Técnica 89 MayorLUCERNA 309:00 Técnica 84 vs Federal 4ª Condeba10:15 Técnica 91 vs Federal 4b CondebaRIVERAS DEL BRAVOViernes 4 de mayo de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:20 Sulivan vs Black Panter Cancha # 17:00 Sulivan vs Jaguares Cancha # 17:40 Croacia vs AdidasSabado 5 de mayo de 2018MUDAS # 18:30 Black Panters vs Alemania Femenil9:10 Juventus vs Chelsea Juvenil Menor10:10 Santos vs Boroni F C Juvenil Menor10:50 Real Madrid vs Equipo Nvo Juvenil MenorMUDAS # 29:00 Gladiadoras vs Amazonas Femenil9:50 Dpv Fot vs Chivas Juvenil Menor10:40 Barcelona vs Alemania Juvenil Menor11:20 Brasil vs Bayer FemenilCANCHA # 11:00 Brasil 8 vs Niupy Juvenil Mayor 02--031:40 Santos vs F C Piedras Juvenil Mayor 02--032:20 Apaches vs Tijuana Juvenil Mayor 02--033:00 Gremio vs Dpv Fot Juvenil Mayor 02--033:40 Tigres vs Concordia Juvenil Mayor 02--03CANCHA # 21:00 Dpv Martinez vs Mini Toluca Infantil 08---091:40 Los Pumitas vs Cortaza Intermedia 06--072:20 Concordia Jr vs Los Angeles Jr Intermedia 06--073:00 Aguilitas vs Real Madrid Intermedia 06--073:40 Atl Madrid vs Halcones Infantil 08---09Junta Para Los Equipos Del Sabado De La Unidad 4 Alas 2:00 PmSabado 5 De Mayo No FaltesRIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 6 de mayo de 2018LAS MUDAS 19:00 La Roma vs Hola Verde10:00 Galacticos vs Dpv J C11:00 Dpv Real vs Hola Verde12:00 Chapecuense vs Guerreros F CLAS MUDAS 29:00 Chapecuense vs Atlas10;00 Dpv Real vs Abarrotes Aldo11;00 Dpv Rosales vs HalconesSANTA ELENA8:30 Francia vs Dpv Jimenez10:00 Dpv Morgado vs Combinados11:30 Dpv Medina Vs Nvo Mundo1:00 Furia Roja Vs Tigres2:30 Valedores F C Vs BayerAUTO SONE 49:00 Milan Vs Dpv Lopes11:00 Guerreris Vs Guerreros Jr1:00 Rebaño Vs Olimpia1:30 Dpv Los Primos Vs HalconesMOSQUEDA PREMIERSabado 5 de mayo del 2018JASO 13:45 Tuercas Fc. Vs Guadalajara5:15 Lindavista vs Dep. Del CarmenJASO 25:15 Real Horizonte vs Inter De TierraJASO 35:15 Atco Nava vs Leones De SantaJASO 45:15 Joyería Elvia vs Dep. López.JASO 55:15 Vet. Garza vs BrasilGANA Básculas a AeromexicoDomingo 6 de mayo de 2018NIDO 18:00 Estética Glamour vs Técnica 6410:00 Retiro Colombia vs LiverpoolNIDO 28:00 20 De Nov. vs Cuervo10:00 Sanchez Soccer vs SemapiJASO 18:00 Dep. Copi vs Aguilas Ibca10:00 Dep. Gomez. vs Estrellas De o.12:00 Estrellas Marin vs Real BuenavistaJASO 28:00 Trans Heroz vs Dep. Argo.10:00 Pumas Blas vs Florencia12:00 Dep. Moreno vs Dep. La Fe.JASO 38:00 Farmacia San Isidro vs Coruña10:00 Caporal vs Alemania Master12:00 Farmacia San Isidro vs Dep. GonzalezJASO 48:00 Beny Haros vs Buenavista10:00 Lobos Hdez. vs Dep. Ordaz.12:00 Dep. Garcia vs RodeoJASO 58:00 Vet. Garza vs Glorieta10:00 Dep. Sofía vs Vet. Garza Jr.12:00 Jose Nava vs Alemania Jr.CAMPO LUNA8:00 Chavita Urbina vs Union De CompadresDESCANSAN CAPORAL JR. Y MILANVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 6 de mayo del 2018COCA-COLA 18:30 Dep Rincones vs Guerreros Laguna10:10 Dep Mexico vs Dep FMR11:50 Real Estrada vs Laguna1:40 Fc Italia vs Moderna fcCOCA-COLA 28:30 Dep Santhee vs Atomos Nexo jr10:10 Fc Borregos vs Imperio Real11:50 Ola Verde vs Guerreros Km201:40 Dep #23 vs Laguna SoccerCOCA-COLA39:00 Dep Mora vs Dep Aguilas fem --4tos--10:20 Bravas fc vs Chicas Chelsea --4tos--11:30 Atl Ramirez vs Dep Ramirez --4tos--12:40 Dep #24 fem vs Chicas Manchester --4tos-1:50 Dep #24 vs New CastleCOCA-COLA 48:30 Bacheo Intenso vs Dep Panfilos10:10 Dep Angel vs Dep Sosa11:50 Papas Chelsea vs Amigos de Lupillo1:40 Atl Aeropuerto vs Dep IMSCOCA-COLA 58:30 Furia Azul vs Fluminence10:10 Atl Villa vs Fc Lobos11:50 Avila vs Aguilas1:40 Avila jr vs Dep Acosta jr --4tos---COCA-COLA 68:30 Dorados vs Sao Paulo fc10:10 Colors vs Dep Hernandez11:50 Almejas vs Dep GamerCOCA-COLA 79:00 Chivas jr vs Pitufos jr --4tos--10:10 Dep Union jr vs Dep Escobar jr --4tos--11:30 Dep Niupi vs Amigos de Lupillo jr --4tos--12:40 Dep #24 jr vs Pitufos --4tos--1:40 Almejitas vs Marca el Aguila --4tos--COCA-COLA 89:00 Dep Ajax vs Atlas jr10:10 Dep Avalos vs Falcon de Juarez11:50 Real Gallegos vs Fc Union JuarezCOCA-COLA 98:30 Dep PSG vs Chavitos Pizza10:10 Fuerza Rayos vs Dep Lilas11:50 Dep #23 jr vs Real FcCOCA-COLA 1011:50 Holanda vs Leones Negros1:40 Dep Reyes vs Virreyes fc