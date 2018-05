Pierden la serie

El relevista Jonathan Aro no fue capaz de sacar el tercer out en la parte alta de la novena entrada, en vez de eso permitió un hit de Michael Pérez que rompió el empate y le dio el triunfo a los Aces de Reno, 6-5, sobre los Chihuahuas de El Paso, anoche en el Southwest University Park.De esta manera los Aces ganaron la serie 3-1, mientras que los Chihuahuas sufrieron su segunda derrota consecutiva y amanecen empatados en el liderato de la División Pacífico Sur de la Liga de la Costa del Pacífico con las Abejas de Salt Lake, ambos equipos con marca de 17 ganados y 11 perdidos.Por segundo partido consecutivo, el dominicano Franmil Reyes pegó dos cuadrangulares, pero al final no sirvieron para evitar la derrota de los paseños. De las últimas ocho carreras de El Paso, seis han sido anotadas Franmil.Ayer, en su primer turno al bat en la parte baja del primer inning, al primer lanzamiento Reyes pegó un jonrón de dos carreras, llevándose por delante al mexicano Luis Urías para que los Chihuahuas tomaran una ventaja tempranera.Fue hasta la cuarta entrada que los visitantes despertaron a la ofensiva y lo hicieron con un ramillete de tres carreras, que además les permitió darle la vuelta al marcador. Yasmany Tomás pegó un doble al jardín derecho con el que mandó al home a Michael Pérez y Cody Decker, y llegó a tercera en un mal tiro de Reyes. Enseguida Ildemaro Vargas conectó un triple y Tomás anotó tranquilo la carrera número tres.Dos carreras más en el quinto rollo consiguieron los Aces, gracias a dobletes impulsores de Pérez y Decker, para irse arriba en la pizarra 5-2.Los Chihuahuas respondieron en la sexta cuando Allen Craig pegó un rodado al shortstop y en la jugada Reyes anotó. Fue en el octavo inning que Franmil volvió a mandar lejos la pelota, en otro jonrón de dos carreras que le dio el empate a los paseños y que hizo que el juego empezara a oler a extra innings.Sin embargo y luego de haber sacado dos outs en la parte alta de la novena entrada en un doble play, al manager Rod Barajas no le gustó que el relevista Trey Wingenter diera un segundo pasaporte al caminar al tercer bateador que enfrentó, y decidió mandarlo a las regaderas y poner en su lugar a Aro.Un wild pitch de Aro con Negron al bat, permitió que Evan Marzilli avanzara a segunda. Luego Negron también recibió base por bolas y enseguida Michael Pérez pegó hit al derecho con el que impusló s Marzilli con la carrera del gane.En su última oportunidad para empatar o ganar el juego, los tres bateadores de los Chihuahuas fueron incapaces de hacer algo de daño y fueron retirados en orden. Los dos últimos, Stephen McGee y Cory Spangenberg, por la vía del ponche.Esta noche los Chihuahuas inician serie de cuatro partidos como visitantes ante los Isótopos de Albuquerque, rival de división que anoche estaba cuatro juegos y medio debajo de los paseños y al cierre de esta edición perdía 6-2 con los Rainiers de Tacoma en la sexta entrada.

