'Se encandilan' Chihuahuas

En dos ocasiones consecutivas el sol jugó en contra de los Chihuahuas al impedir que sus jugadores fildearan dos elevados que parecían de rutina, lo que abrió la puerta para que recibieran dos carreras y perdieran ayer con los Aces de Reno, 4-3, en el tercer partido de esta serie.Con dos outs en la quinta entrada, Sócrates Brito pegó línea de hit al jardín derecho e impulsó a Jack Reinheimer al home con la carrera que empataba el partido 2-2.Enseguida el ex Chihuahua Cody Decker pegó un elevado rumbo al jardín central que, aunque profundo, lucía para ser fildeado fácilmente, pero Shane Peterson le perdió la vista y el batazo se convirtió en triple productor para que los Aces le dieran la vuelta al marcador y se fueran arriba 3-2.Fue el turno al bat de Anthony Recker y sacó un elevado al cuadro, entre short y tercera. Diego Gorís se colocó bajo la bola, pidió fildearla, pero también le perdió la vista y el palomazo terminó en sencillo productor de una carrera.Los Chihuahuas respondieron en la sexta entrada con un jonrón solitario del dominicano Franmil Reyes, su segundo del día, que los acercó a una del empate, pero fue todo el daño que pudieron hacer, pues después de ese bambinazo el bullpen de los Aces retiró en orden a los siguientes once bateadores paseños hasta que se decretó el out 27.Reyes anotó las tres carreras de los Chihuahuas. La primera en la segunda entrada en una mala revirada a la primera base del pitcher Taylor Clarke, que permitió que Reyes recorriera tranquilamente los 90 pies de tercera a home, y la segunda en su primer palo de vuelta entera del día, que pegó en la cuarta entrada con un out y en cuenta de tres y dos.Fue la primera vez en esta temporada que un jugador de los Chihuahuas suma más de un jonrón en un mismo partido, y la primera desde que lo hiciera Tony Cruz el 29 de agosto del año pasado contra los Grizzlies de Fresno. Reyes suma cuatro jonrones en siete partidos contra Reno en este año.Cody Decker pegó dos de tres, con una base por bolas y un triple, y ha sumado hits en cada uno de los tres primeros partidos de esta serie para Reno.Ayer, fue apenas la segunda ocasión este año que los Chihuahuas pierden después de haber anotado la primera carrera del partido, comparado con diez victorias cuando inauguran el marcador, y fue también la quinta ocasión en los últimos ocho partidos en casa que el juego se decide por dos o menos carreras.

