Espera Golovkin difícil pelea

Los Angeles— Mucha gente espera que Gennady Golovkin no tenga problemas para resolver el acertijo que le pueda presentar Vanes Martirosyan este sábado en California, pero el campeón kazajo considera que existen los ingredientes para pensar que sí puede haber complicaciones en busca de su vigésima defensa en peso mediano, récord que hasta hoy ostenta Bernard Hopkins.Ayer, en conferencia de prensa previo a la cartelera de GGG Promotions que transmitirá HBO, Gennady mostró su agradecimiento con aquellos que hicieron posible este pleito tras la cancelación del desempate ante “Canelo” Álvarez, mientras que Cecilia Braekhus, la colombiana-noruega que expondrá sus títulos mundiales, celebró ser protagonista de la primera batalla femenil que televisa HBO.“Estoy muy contento de poder pelear este 5 de mayo”, dijo Golovkin. “Y poder brindarle a los aficionados un evento de esta magnitud, epsero que lo disfruten al máximo. Agradezco a todos los que han trabajado para hacer esta función posible”, añadió el kazajo de 36 años.“Esta no es una pelea fácil para mí. Tengo un rival de peligro frente a mí en Vanes Martirosyan. Él viene con todo para ganar la pelea y tengo que estar preparado para salir con el brazo en alto este sábado”, añadió GGG, favorito en las apuestas de manera abrumadora.Para ganar con Golovkin 100 dólares, hay que apostar 2,500 dólares. Pero para ganar con Vanes, se pueden apostar 100 dólares y se pueden ganar hasta 1,500 dólares. ‘GGG’ pondrá en juego los cetros de peso medio de la AMB y el CMB.“Toda mi vida esperé ser parte de una pelea y un evento como el de este sábado. Es una oportunidad que no pienso desaprovechar. Conozco bien a Golovkin, sé cómo atacarlo y espero una verdadera guerra porque tenemos un estilo similar, nos gustan las peleas de choque”, añadió Vanes ante los medios.Braekhus vs Kali ReisCecilia Braekhus, campeona welter de la AMB, CMB, FIB y OMB, enfrentará a Kali Reis en el evento coestelar de la noche. “Esta es una pelea muy importante para el boxeo femenil, me siento orgullosa de ser parte de la primera pelea femenil en HBO, y espero abrir las puertas para que muchas mujeres tengan esta misma oportunidad en el futuro", destacó la nacida en Colombia pero avecindada desde pequeña en Noruega.“Esta es una pelea para lucir y demostrar lo emocionante que puede ser el boxeo femenil. Tengo una rival fuerte en Kali Reis, seguramente saldrá a dar una guerra”, añadió Braekhus, quien también es amplia favorita para retener sus títulos.(Con información de ESPN)

