Vuelve Baffert al Derby con otro favorito

Louisville, Kentucky— Bob Baffert vuelve al Derby de Kentucky con otro favorito, tras mirar la carrera por televisión desde el sur de California el año pasado.La habilidad del miembro del Salón de la Fama, de tener candidatos al Derby año tras año es envidiable y por ello fue notoria su ausencia en 2017. Fue apenas la segunda vez que no se presentó desde 2009 y se debió a la lesión del único caballo que tenía en el momento.En el Derby de este sábado, Baffert encasillará a Justify, además de Solomini (30-1 en las apuestas).Justify es uno de los caballos con menos participaciones en carreras que Baffert haya traído a Churchill Downs. Ha ganado sus tres carreras en forma dominante, por 19 largos en forma combinada.Si se corona en el Derby, será el primer caballo en hacerlo sin competir como dosañero desde Apollo en 1882.“Lo que pasa con el Derby de Kentucky es que hay que tener el caballo adecuado. Simplemente es algo que ocurre, no puedes forzarlo”, comentó Baffert. “De pronto, tienes buenos caballos y estás ahí. Así que he sido realmente afortunado por tener algunos caballos realmente buenos”.Las cuatro victorias de Baffert han igualado la segunda mayor cifra en la historia del Derby. El entrenador está empatado también con el mayor número de segundos lugares, incluido el obtenido por Bodemeister en 2002.Aquella fue también la última vez en que dos caballos de Baffert comenzaron la carrera.Como Justify, Bodemeister no compitió como dosañero. Marcó un gran ritmo y lideró el Derby hasta las últimas 150 yardas, cuando I’ll Have Another lo rebasó para imponerse por cuerpo y medio.Magnum Moon, el tercer favorito con pronósticos de 6-1, marcha también invicto y no corrió como dosañero.“Va a ocurrir”, vaticinó Baffert respecto de la posibilidad de romper la maldición. “Puede pasar este año o después, pero pasará, porque Bodemeister casi lo logra. Pero no me preocupa realmente eso”.Justify superó el mayor obstáculo previo al Derby, al obtener el séptimo puesto en el arrancadero. El jockey Mike Smith podría usar así la velocidad de salida del potro para colocarlo en una buena posición para la carrera, antes de la primera curva, que suele ser caótica.Solomini saldrá desde el 17mo puesto. Ningún caballo que ha arrancado desde ahí se ha llevado la victoria.