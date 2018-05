Tiene Santos para pelearle a los Tigres

Torreón, Coahuila— Carlos Izquierdoz, capitán de Santos Laguna, reconoció la experiencia que tiene el técnico Ricardo Ferretti en Liguillas, pero señaló que el cuadro de la Comarca tiene lo suyo y su estratega también es un hombre que sabe plantear bien los partidos.“Está muy clara la forma de jugar de cada equipo, vamos a respetar como hemos llevado el torneo, obvio que el ‘Tuca’ tiene mucha experiencia, pero nosotro tenemos lo nuestro y vamos a hacer un partido donde evitemos cualquir distracción”, mencionó.El zaguero del equipo reconoció que la ausencia de Nestor Araujo ha sido importante, pero rescató el trabajo que han venido haciendo Gerardo Alcoba y Jesús Ángulo.El argentino señaló que para salir airosos del duelo ante Tigres, correspondiente a los Cuartos de Final, van a buscar ser un cuadro competitivo, que buscará volver a realizar el trabajo que se hizo en la primera parte del campeonato,“Además vamos a ir a jugarle de igual a igual a Tigres, sabemos que son favoritos por lo que han hecho en los últimos tiempo,pero nosotros vamos a hacer un trabajo muy bien planeado”, comentó.Izquierdoz comentó que no sólo tendrán marca especial sobre Andre-Pierre Gignac, quien es el goleador del equipo, pues también hay otros jugadores igual de peligrosos.“No solo es Gignac, el cuidado pasa por todos, Jurgen Damm e Ismael Sosa, no se nos puede escapar nada, hay que estar muy pendientes de sus movimientos”, precisó.HOY POR TVTigres vs Santos6:30 p.m. / Televisa

