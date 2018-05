Ciudad de México— Al América ya la hierve la sangre por encontrarse hoy a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.Las Águilas alistan sus mejores armas para abrir la serie de Cuartos del Clausura 2018 ante los universitarios, duelos para los que Miguel Herrera ya advirtió que su equipo jugará a matar o morir.El “Piojo”, quien tiene una racha de 7 victorias y un empate sobre los felinos como DT del América, dejó de lado los números y concentrará sus energías en herir a la escuadra de David Patiño.“Eso es historia, son estadísticas, nosotros mañana (hoy) vamos a salir con la idea de que es un partido a muerte, no vamos a pensar en otra cosa, concentrados a ello y enfocados en sacar el resultado.“Es importante marcar de visitante porque te da un plus, más ahora que la posición en la Tabla no te sirve de nada. Sí vamos a ser un equipo consciente de que si se puede anotar de visitante, lo vamos a hacer”, dijo Herrera en el Nido de Coapa.Para lograr su objetivo, Herrera usará a lo mejor disponible. Cecilio Domínguez, Jérémy Ménez y Matheus Uribe volverán al 11 titular, mientras que Edson Álvarez ocupara el lugar del lesionado Emanuel Aguilera.Pese a que la posición en la clasificación declara a los azulcremas como favoritos, el “Piojo” advirtió que su equipo no ganará ante los universitarios con la pura camiseta.“Pumas está jugando bien, han mejorado, están haciendo bien las cosas y tiene a uno de los goleadores del torneo, en Nico (Castillo). Pumas se ha convertido en un equipo sólido en el cierre”.Eso sí, la única guerra que habrá mañana será en el campo de juego, ya que afuera apuestan por una noche donde reine la paz entre las aficiones. Por ello, las Águilas arribarán a CU en su autobús, y no en camionetas blindadas.La intensa rivalidad entre Pumas y América vive hoy un nuevo capítulo, y las Águilas amenazan con volar en CU.HOY POR TVPumas vs América6:30 p.m. / TelevisaEstadio Olímpico de CU

