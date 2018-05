Preparadas emocional y físicamente para avanzar a la siguiente ronda, las voleibolistas de UACJ vibran por volver a la cancha en una Universiada Nacional, después de dos años de no competir en la justa. Mañana jueves, a las 7:00 horas, entrarán a la duela en Toluca, Estado de México, donde se medirán al representativo de la Universidad Marista de Mérida (UMM), en duelo del Grupo D.En el 2016, las indígenas se proclamaron monarcas estatales en esta ciudad, pero perdieron el título en la mesa porque el CONDDE determinó la inegibilidad de la jugadora Joselyn Aimé Espinoza.La escuadra a cargo del entrenador Eleazar Cruz fue eliminada el año anterior y, en marzo pasado, en Durango, Durango, consiguió el pase a Toluca, Estado de México, por lo que está nuevamente en la máxima justa deportiva del país, a nivel universitario.“Estamos emocionadas, más que nada, porque después de dos años de no estar en un nacional, vamos a regresar a la cancha. Creo que tenemos fuertes rivales, pero creo que vamos a dar un buen papel”, declaró Mayra Santacruz, quien señaló a las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a Aztecas UDLAP, como favoritas a la corona.Además de la escuadra yucateca, las Inditas tendrán como rivales en el referido pelotón a las Potrancas del ITSON y, a las Pumas de la UNAM.Acerca de las oponentes que encontrarán en la capital mexiquense, afirmó que la gran desventaja de la tribu frente a ellas, son los partidos de preparación disputados antes del evento.“Creo que sí tenemos una gran debilidad a diferencia de los otros –equipos-. Los otros han tenido mucho fogueo, han tenido varios torneos que ha realizado la Asociación de México en los que han participado. Nosotros, desgraciadamente este año no tuvimos gran fogueo, creo que nada más nuestra preparación, entrenamientos y, todo eso, los tuvimos bien, pero el resto, pues no”, comentó.Tradicionalmente, año con año, las Inditas van a un torneo a Phoenix, Arizona, lo cual, esta vez, no se dio.Santacruz, preseleccionada a la Universiada Mundial 2017, en Taipei, China, junto a Alejandra Acuña, comentó que en esta edición del nacional universitario, las Inditas tendrán un handicap en contra: las fechas de competencia del voleibol playa y sala.La modalidad de sala inicia mañana y la de playa, el viernes cuatro del mes en curso.“Desgraciadamente nos va a tocar jugar sala y playa las mismas fechas, entonces, creo que es una debilidad para nosotras, porque nos vamos a desgastar en un lado y el otro, pero esperamos dar resultados en ambos –deportes–”, expuso.La tripleta de voleibol playa de las Inditas, es conformada por Espinoza, por Marlene Gaytán y por la propia Santacruz.ELIMINADAS ENTOCHITO FEMENILCon una derrota por marcador de 20 goles a seis ante Tigrillas UANL, en cuartos de final, Inditas UACJ quedaron eliminadas y finalizaron ayer su primera participación en Universiada Nacional, en Toluca, Estado de México.

