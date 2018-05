Madrid— La vez anterior fue un penal en las postrimerías. Esta vez fue una actuación memorable de su arquero y un grave error del meta rival.Pero el Real Madid sigue encontrando la forma de continuar en carrera en la Liga de Campeones. Ayer, encajó otro gol madrugador pero resistió para sostener un empate 2-2 contra el Bayern Múnich, con lo que accedió a su tercera final consecutiva en el certamen.Gracias a un doblete de Karim Benzema y a las intervenciones del arquero costarricense Keylor Navas, el equipo español selló un triunfo 4-3 en el marcador global de la semifinal.“El ADN blanco te empuja a luchar hasta el final, hemos sabido sufrir juntos”, dijo el capitán madridista Sergio Ramos.Joshua Kimmich anotó a los tres minutos para el Bayern, alimentando la ilusión de otra remontada en el estadio Santiago Bernabéu, como la que la Juventus estuvo cerca de concretar en los cuartos de final.Pero los anfitriones reaccionaron rápidamente esta vez. Benzema niveló la cuenta apenas ocho minutos después.El artillero francés anotó también en el arranque de la segunda mitad tras un humillante error del portero del Bayern Sven Ulreich, quien se dejó colar el balón entre las piernas cuando salió a cortar un pase atrás de su compañero Corentin Tolisso.“Fue duro recibir ese gol tan temprano en el segundo tiempo”, consideró el estratega del Bayern, Jupp Heynckes. “Les dimos un regalo”.El Bayern quedó a un gol de eliminar a los reinantes campeones de Europa cuando el colombiano James Rodríguez, un jugador del Madrid cedido a préstamo al equipo alemán, marcó a los 63. James no festejó el tanto, sino que levantó los brazos, casi ofreciendo disculpas al público en Madrid.Al club alemán no le alcanzó para evitar caer eliminado por tercera vez seguida a manos del club español.“La ‘Champions’ es muy exigente, no puedes estar en la final sin sufrimiento”, manifestó el técnico madridista Zinedine Zidane. “Así es aún mejor, aunque para el corazón es algo complicado”.Heynckes opinó que la explicación del triunfo del Madrid tiene nombre y apellido: Keylor Navas.“Hemos hecho un partido sobresaliente”, dijo Heynckes. “A lo largo de los dos partidos fuimos el mejor equipo. Como suele pasar en el futbol, los detalles fueron decisivos. Deben agradecerle a Navas por su actuación. Ha estado espectacular, especialmente en el tramo final del partido”.¿Cuán clave fue Navas? El meta tico fue por lejos el mejor del Madrid en el partido. Protagonizó un recital de atajadas, hasta ocho, varias con reflejos felinos para ahogar goles cantados.“Ellos no tenían otra opción, tenían que darlo todo y atacar”, dijo Navas. “Se nos vinieron encima, no jugábamos contra cualquier equipo, son grandes jugadores. Individualmente te pueden poner en problemas pero el equipo supo sufrir”.Sin éxito, los jugadores del Bayern reclamaron un supuesto penal, por una mano de Marcelo, justo antes del entretiempo.“Si digo que la pelota no tocó mi mano sería un mentiroso”, dijo el brasileño. “Me pegó en la mano, es verdad”.Apeados en las semifinales de las Champions en cuatro de las últimas cinco ediciones, el Bayern apretó hasta el final y tendrá que consolarse con completar un doblete doméstico.El Madrid, en cambio, sigue marcando hitos en la máxima competición europea a nivel de clubes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.