Aseguran en Bravos tener estabilidad total

Todo y nada pasa en Bravos, todo está bien; Juan Carlos Talavera, presidente de Bravos FC Juárez, aseguró que el club no tiene ningún adeudo económico en cuanto a sueldos con los jugadores, de quienes, aseguró, tampoco están inconformes con el club.“No, no hay nada, de hecho, todo está bien y esa nota que salió por ahí, no es correcta. No tengo conocimiento de ninguna inconformidad de nadie. La verdad, todo está en orden, todo está bien. Ya estamos pensando en el siguiente torneo”, expresó.Acerca del por qué surgen entonces estas versiones en torno a Bravos, comentó que lo desconoce.“No sé. Siempre hay ese tipo de cosas, pero no, yo no tengo conocimiento y estamos concentrados en el siguiente torneo”, apuntó.En torno a la anunciada salida del club de Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club, como lo publicó el diario Récord, externó que no hay ningún cambio en la dirigencia del equipo y Navarro Garate continúa en su cargo.“No hay ningún cambio. Esa nota es incorrecta. Nosotros estamos siempre trabajando y siempre viendo cómo profesionalizamos mejor al club en cualquier área, pero no hay ningún cambio en la directiva, sigue todo igual. Sí, por supuesto, él –Navarro– continúa como vicepresidente deportivo y Rodrigo Cuarón como vicepresidente administrativo, seguimos igual, no hay ningún cambio”, aseveró.Luego que el lunes anterior, los jugadores del FC Juárez no se presentaron a entrenar, el dirigente comentó que ya rompieron filas – bajo un gran hermetismo- y regresarán a prácticas el próximo cuatro de junio.Talavera comentó que realizan ajustes en la planeación de la pretemporada, pues aún no definen el nombre del nuevo director técnico.“Estamos en ese proceso, se han venido muchas cosas juntas, entonces, estamos en ese proceso. No tengo fecha –de finalización del proceso de selección–, pero, estamos en eso, para estar listos con tiempo y poder planear bien. Lo vamos a tener a tiempo”, expuso.Enfatizó que el aspirante a entrenador debe reunir el mejor perfil que puedan encontrar.“Que conozca la liga, que esté comprometido, que venga a trabajar. Ése es el que vamos a buscar y afortunadamente hay varios que están interesados en venir con nosotros”, expuso.Talavera no ofreció detalles sobre la nacionalidad del nuevo timonel, si es mexicano o extranjero.