Intentará el Jazz detener a Harden

Houston— Nadie en el Jazz de Utah hace uso de la palabra “alto” cuando hacen referencia a lo que intentarán hacer con James Harden en el segundo partido de la semifinal de la Conferencia del Oeste hoy luego de que la estrella de los Rockets de Houston anotara hasta 41 puntos en la apaleada propiciada al Jazz en el parido de arranque de la serie.Simplemente están buscando maneras de detenerlo y frenarlo un poco después de que promediara con casi 36 puntos por partido en los cinco enfrentamientos que estos equipos han tenido en la temporada.“Él es un gran jugador, por lo que será muy difícil, pero sentimos que podemos al menos intentar hacer que las cosas sean un poco difíciles para él durante todo el tiempo que se encuentre en la cancha”, dijo Joe Ingles de Utah.Harden encestó siete disparos de tres puntos en el primer partido, dejándole al Jazz la única opción de enfocarse en intentar limitarlo en los tiros a larga distancia.“Sólo hay que obligarlo a que entre al área”, dijo el novato Donovan Mitchell. “A él le encanta regresar a la distancia de los tres puntos. Ellos se sintieron muy confiados en la primera mitad y consiguieron una ventaja de 30 puntos. Es por eso que simplemente debemos incomodarlos y no dejarlos que lean lo que nosotros estamos haciendo en la defensa. Y asegurarnos de que nosotros podamos leer lo que ellos están haciendo”.Al entrenador Mike D’Antoni no le preocupa para nada lo que el Jazz pueda intentar contra Harden este miércoles, y cree que lo único que pudiera evitar que Harden tuviera un gran partido es, bueno, el mismo Harden.“No hay respuesta a ello. Él lo ha visto todo”, dijo D’Antoni. “Ahora, quizás llegue a jugar mal, y eso se debe a que es humano. Pero no hay nada que uno pueda idear para detener a uno de los mejores jugadores ofensivos que jamás hallamos visto”.Harden encabezó a la NBA en puntaje en la temporada regular al promediar con un récord de carrera de 30.4 puntos por partido y califica en el segundo lugar, por detrás de LeBron James, en esta postemporada con 31 puntos por partido.Trevor Ariza de Houston, un jugador conocido por su habilidad en la defensa, tiene la tarea de cubrir a Mitchell en esta serie. Se le preguntó qué haría él si tuviera que cubrir a Harden. Hubo una larga pausa antes de que Ariza soltara un largo suspiro y dijera entre risas: “buscaría la manera de ponerle un alto”.HOY POR TVUtah en Houston6:00 p.m. / TNTRockets lideran serie 1-0

