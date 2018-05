Nueva York— Por primera vez en casi siglo y medio de historia del beisbol de las Grandes Ligas, se registraron más ponches que hits durante un mes.Hubo 6,656 abanicados y 6,360 imparables durante un abril inusitadamente frío y húmedo, de acuerdo con el Elias Sports Bureau. Casi un tercio de los turnos al bate en lo que va de esta campaña ha terminado sin que la pelota se ponga en juego, es decir con un boleto, un ponche o un pelotazo.“Un mes representa una muestra más bien pequeña, y confiamos en que el fenómeno de que los ponches superan a los hits sea una anomalía que no persista en el transcurso de la temporada”, escribió el comisionado de las Mayores Rob Manfred, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.El beisbol se ha ido transformando en un deporte en el que abundan los cuadrangulares. Pero en el afán de enviar la pelota al otro lado de la cerca, los bateadores estarían incurriendo en el tercer strike con más frecuencia.La diferencia más baja entre el número de hits y el de ponches se había contabilizado en abril de 2017. En aquel año, el número de imparables superó por 138 al de ponches.“Esto es ahora lo sexy”, comentó Tucker Barnhart, receptor de Cincinnati. “Los jonrones son atractivos, y también los ponches. Los roletazos cuando hay un strike no son atractivos”.Incluyendo los primeros cuatro días de la temporada, que correspondieron a marzo, el 32.8% de los 32,324 turnos en esta temporada ha concluido sin que la bola se coloque en juego: Ha habido 7.335 ponches, 2,921 boletos, 354 bateadores golpeados y ocho interferencias del catcher.“Todo el mundo quiere más acción, así que yo no podría decir que esto sea bueno para el béisbol, a menos que quieras ver que los pitchers busquen 25 ponches”, consideró el piloto de Minnesota, Paul Molitor. “Simplemente no pienso que eso sea lo que buena parte de la gente quiere ver en un día determinado”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.