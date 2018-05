Louisville, Kentucky— Justify quedó como el favorito 3-1 para el Derby de Kentucky, seguido por el europeo Mendelssohn en el lote completo de 20 caballos.Con el cuatro veces ganador del Derby Bob Baffert como entrenador, Justify largará séptimo en la carrera tras el sorteo del orden de posiciones de la partida realizado ayer.Seis caballos han ganado la primera prueba de la Triple Corona saliendo desde esa posición, con Street Sense como el más reciente en 2007.“La única razón por la cual soy el favorito es porque vencí a Bolt d’Oro y era el caballo a vencer”, dijo Baffert, refiriéndose a la victoria de Justify por tres cuerpos de ventaja sobre su rival en el Derby de Santa Anita el mes pasado.El invicto Justify es uno de los dos ejemplares en la carrera de 1 milla y un cuarto este sábado que no compitió a la edad de dos años. El otro es Magnum Choice, tercer favorito con gabela de 6-1. Apollo en 1882 fue el último caballo en ganar el Derby sin haber competido cuando tenía dos años.“No me creo lo de la maldición de Apollo o lo que sea, más que nada porque Bob Baffert y Todd Pletcher son los preparadores”, comentó D. Wayne Lukas, quien ha ensillado a cuatro ganadores del Derby. “Todd tendrá listo a su caballo y Baffert al suyo”.Justify tiene marca de 3-0 en su corta trayectoria, con un margen combinado de victoria de 20 cuerpos. La marca de Magnum Moon es de 4-0, con victorias en el Derby de Arkansas y el Rebel Stakes en sus últimas dos carreras.“Este es uno de los derbis más competitivos que he visto”, comentó Baffert. “Todos los caballos importantes quedaron bien ubicados”:La historia conspira contra Mendelssohn. Ningún caballo procedente de Europa ha ganado la máxima prueba del hipismo de Estados Unidos. Entrenado por el irlandés Aidan O’Brien, Mendelssohn cuenta con un favoritismo de 5-1. El ganador del Derby de los Emiratos Árabes Unidos saldrá 14.Pletcher encasillará a cuatro caballos, todos con buenas opciones de triunfo: Magnum Moon, Audible (8-1), Vino Rosso (12-1) y Noble Indy (30-1). Pletcher superó a su mentor D. Wayne Lukas este año como el entrenador con más participantes en la historia del Derby, con 52.Un total de 21 caballos se inscribieron. El número 21 en la lista de puntos es Blended Citizen, que necesitará de la deserción de otro el viernes por la mañana para entrar a la edición 144 de la carrera.Si todos los 20 purasangres arrancan, la bolsa total será de casi 2.2 millones de dólares. El ganador obtendrá cerca de 1.5 millones de dólares.

