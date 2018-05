Su verdad..

Tras la eliminación del equipo de basquetbol varonil Indios UACJ ante Borregos ITESM, en cuartos de final de la Universiada Nacional, por 100 puntos a 76, el jueves anterior, en Toluca, Estado de México, Jair Quiroga, movedor de balón y capitán del equipo, puso el dedo en la llaga, publicó un texto en su muro de Facebook en el que atribuyó el resultado negativo a la falta de partidos de fogueo de la escuadra, que no participa en la liga ABE.El conjunto indígena que dirigen Raúl Palma y Raúl Palma Jr. militó dos campañas en la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), 2013-2014 y 2014-2015, pero las autoridades de la UACJ determinaron que los equipos femenil y varonil no compitieran más en ella por lo costoso que resultaba.“Se quieren olvidar de un deporte caracterizado en el estado de Chihuahua y en la frontera. Este equipo en los anteriores años movía emociones cada 15 días en Ciudad Juárez jugando la liga, ese equipo que era querido por la ciudad, este equipo que lo caracterizaba por la garra dentro de la cancha, a pesar de ser un equipo con baja estatura, siempre dando pelea a los grandes equipos”, manifestó.Quiroga Mejía, agradeció el apoyo de Palma Cano y Palma Rodríguez ‘a pesar de los grandes cambios en la universidad’.Resaltó que sin el fogueo de 50 partidos de la ABE y con sólo dos juegos de alto nivel en la Universiada Estatal –contra Borregos ITESM Chihuahua y Dorados UACH-, los Indios se ubicaron entre los ocho mejores del país a nivel universitario.El pimentoso basquetbolista deseó que las cosas cambien para el basquetbol varonil en la próxima administración de la UACJ, con la llegada de un nuevo rector, en octubre entrante.“Ojalá y se pueda hacer algo en el siguiente cambio de organización de nuestra institución. Créanme que cada quien tiene su diferente perspectiva y prioridad, pero no olvidemos que la UACJ es reconocida por su alto rendimiento en el deporte y su gran apoyo”, mencionó.Esta idea es compartida en la institución por una buena cantidad de personas ligadas al deporte, quienes reprueban la gestión de Rosana Ramírez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, como encargada de la actividad deportiva, así como del propio rector Ricardo Duarte.“Es difícil reforzar al equipo con jugadores foráneos si no se compite a un nivel competitivo (ABE)”, expuso Quiroga.Cabe mencionar que desde el 2013, los Indios de la UACJ no logran subir al podio en deportes de conjunto, en la Universiada Nacional del CONDDE.

