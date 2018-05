Comparten primer lugar en evento de ajedrez de El Paso

El maestro internacional Luis Carlos Torres, de Campeche, y el maestro nacional Víctor Gómez, de El Paso, empataron por el primer lugar con 3.5 puntos de cuatro, en el torneo de ajedrez ‘Buscando al nuevo Bobby Fischer’ que se llevó a cabo el fin de semana en las instalaciones del Instituto de Ajedrez de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés).En tercer lugar quedaron el maestro nacional John Alexander Zapata, de Colombia, y Omar García, de Juárez.Torres, oriundo de Ciudad del Carmen, estudia ingeniería mecánica en Texas Tech localizado en Lubbock, es maestro internacional y practica el ajedrez desde los diez años de edad.‘Empecé porque mi papá me enseñó. Empecé a competir y me di cuenta que era bueno para eso. El estado empezó a apoyarme con entrenadores y eso y pues así empecé.’A los 18 de edad se convirtió en maestro internacional y eso le ayudó para ser becado, por lo que tuvo que mudarse a Lubbock.-¿Qué significa el ajedrez en tu vida?‘Pues casi todo, me ha abierto muchas puertas, por ejemplo en la universidad, viajar, he viajado mucho, desde que estoy allá voy a muchos torneos. Durante mi juventud, antes de los 18, me ayudó a mejorar mis calificaciones, a ser un poco más ordenado.’-¿Es difícil jugar ajedrez?‘Es difícil mejorar, pero empezar a jugar no es muy complicado. Yo le dedicaba seis horas diarias, siete, incluso hasta ocho los fines de semana, iba al gimnasio, tenía todo un entrenamiento para subir de nivel, no era esporádico.’-¿Por qué lo recomiendas?‘Pues yo desde los 15 años no vivo con mis papás, he vivido en departamentos, me fui a vivir al norte del país cuando tenía 15, solo, pues siento que te da mucha independencia. Incluso estando tan pequeño puedes ganar torneos, puedes ganar reconocimiento y eres más independiente de tu familia. Además te ayuda en la escuela y en todo a crecer.’Finalmente Torres, que en este mes se gradúa de la universidad, dijo que por la carga de la escuela le dedica una hora diaria al entrenamiento del ajedrez, pero ‘espero dedicarle más tiempo porque tengo como meta llegar a gran maestro pronto, en unos dos años, pero pues ya hice la carrera, ya estoy como un paso arriba.’