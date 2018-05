Será 'Azulón'

Guadalajara, Jalisco.- Desvinculado por completo del Guadalajara, el defensa Oswaldo Alanís llegó ya a Madrid y ahora sólo espera pasar los exámenes médicos y firmar con su nuevo equipo, el Getafe de España, del que dijo tener referencias detalladas.“He estado investigando, por ahí diferentes situaciones, el cómo van, he estado al pendiente de sus juegos y me parece que (Getafe) es un club al que se le pueden hacer buenas cosas. Es una Liga muy competida en donde se están haciendo bien las cosas y esperemos que salga todo de la mejor manera”, declaró el zaguero exrojiblanco al diario marca de España al llegar al aeropuerto de Barajas.Alanís reconoció que llegar a una competencia en la que tendrá como rivales a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann, le genera ilusión como a cualquier otro futbolista que llega a España.“Claro, por eso y por el futbol, inclusive por lo que es la ciudad y todo lo que se vive, entonces sí, esperemos que se consume (la contratación) y estaremos ahí al pie del cañón”.El defensa llegó ayer a España en compañía de su agente y en las próximas horas esperaría firmar contrato por tres años con el cuadro azulón.¿Qué vienes a aportar a una Liga tan competitiva como la española?“Ahorita sería complicado decirte hasta que no sea un hecho todo (lo de la contratación), que esperemos se dé de buena manera, pero hasta que no sea un hecho podríamos hacer un balance, pero sería aportar las cualidades que tiene uno, nuestro futbol y a sumar al equipo”, respondió Oswaldo.El jugador michoacano cumplió en marzo 29 años de edad, por lo que ya no renovó contrato con las Chivas en diciembre, en espera de concretar su sueño de jugar en Europa.Aunque esa negativa para firmar le costó al inicio del torneo la separación del plantel en pretemporada y después perderse las primeras jornadas, Alanís terminó como titular en la Final de la Liga de Campeones de Concacaf y disputó 8 encuentros completos en el Clausura 2018.Oswaldo dijo haber finiquitado sin controversias su relación con el chiverío.“Terminó el torneo hace dos días y ya fue que realmente nos venimos para acá, pero (terminamos) bien, con el técnico muy bien, con la directiva también bien entonces las cosas se dieron bien y esperamos que acá se culminen de buena manera”, agregó.¿Mantienes la esperanza de ir al Mundial con México?“Sí con muchas ganas y con mucha fe de que ojalá podamos estar ahí a disposición, si es que se nos requiere, pensando en que le vaya bien a México”, dijo.

