Frisco, Texas.- Los Vaqueros de Dallas siguieron poniendo muy en alto a los receptores con los que ya cuentan al llegar al Draft de la NFL tras haber despedido a Dez Bryant, debido a que han tenido que recortar costos.También hablaron maravillas de sus alas cerradas luego que ESPN reportara el segundo día del Draft que Jason Witten planeaba retirarse después de 15 temporadas para unirse al elenco de “Futbol del Lunes por la Noche” como analista principal.Incluso con todo lo que se ha hablado, Dallas aún tuvo que hacerse cargo de un par de posiciones que parecerán ser drásticamente distintas tras años de que Bryant y Witten ocuparan los primeros lugares en la lista del club como líderes en la recepción.Un día después de seleccionar al receptor Michael Gallup en la tercera ronda, los Vaqueros intercambiaron una de sus tres primeras selecciones en la sexta ronda el sábado con los Carneros de Los Angeles para adquirir al receptor Tavon Austin, el octavo seleccionado en el 2013 cuando la franquicia aún estaba en San Luis.Los Vaqueros escogieron al ala cerrada Dalton Schultz de Stanford con la segunda de dos selecciones en la cuarta ronda. Su primera selección en dicha ronda fue el ala defensiva Dorance Armstrong de Kansas.“Creo que estamos mejor debido a que ahora podemos obtener una muy buena lectura sobre la situación en la que estamos mientras hacemos ajustes ahora que ya no está Dez, y al mismo tiempo que resolvemos lo que sucederá con Witten”, dijo el propietario y gerente general Jerry Jones. “Creo que ahora tenemos una mejor claridad de la que teníamos a comienzos del Draft”.En cuanto a los jugadores que ya estaban en el roster antes del Draft, los Vaqueros no esperan que emerja un receptor principal debido a que no creen que su ofensiva estará estructurada de esa manera, ahora que ya no cuentan con Bryant.Dallas quiere que el mariscal Dak Prescott se concentre más en juego por tierra junto con el líder en acarreos del 2016 Ezekiel Elliott, para que el agente libre Allen Hurns se pueda convertir en el receptor principal sin marcas similares a las que Bryant registró durante su mejor época del 2012 al 2014.Los Vaqueros también contrataron al jugador Deonte Thompson para unirse a los titulares Terrance Williams y Cole Beasley. Dallas sacó a un receptor de la ecuación el sábado al enviar a Ryan Switzer a Oakland a cambio del liniero defensivo Jihad Ward.“Cuando se pierde a un jugador como Dez, y si vemos lo que él ha aportado al equipo durante el transcurso de su carrera, tenemos ahora que reinventar nuestro cuadro de recepción”, dijo el vicepresidente ejecutivo Stephen Jones. “Creo que sí queremos hacer cosas que, tal como Jerry lo dijo, sean a beneficio de Dak”.ESPN reportó el viernes que Witten planeaba retirarse para unirse al canal de deportes, pero Jerry Jones dijo que el líder de la franquicia en partidos, capturas y yardas en la recepción aún no había tomado una decisión y quería el fin de semana para pensar en ello.

