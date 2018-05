Arman Indios Sub-18 su plan

De cara a lo que será su intervención en el ‘Final Four’ de la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo Sub 18, previendo además un fin de semana sin actividad, en espera de que se definan los otros tres equipos clasificados, los Indios de Juárez ya tienen el plan a seguir.Juan Escalante, presidente del club fronterizo que ya aseguró el liderato general, sabe de la importancia de llegar en ritmo a la siguiente fase, que se llevará a cabo en esta ciudad, el 12 y 13 de mayo.“Vamos a tener un trabajo bastante arduo, en cuanto a cancha se refiere; tenemos que integrar a otros cuatro, cinco jugadores que no han podido estar al cien por ciento en esta última parte del rol regular por cuestiones de selección, ya que estarán en la Olimpiada Nacional el próximo mes”, comentó Escalante.Desde que hizo su llegada al conjunto indígena el nuevo timonel, Jaime Siqueiros, hace un par de semanas, el equipo juarense no ha entrenado con el plantel completo.Dereck Siqueiros y Jafet Sierra no han estado con el conjunto, mientras que Isaac Serrano, Jesús Vázquez y Carlos Daniel Tarín ha sido poco el tiempo que han trabajado con el nuevo estratega.“La idea es trabajar con ellos arduamente para integrarlos al equipo en estos días; son cinco jugadores clave en la ofensiva de Indios, prácticamente son la base de nosotros y no han estado trabajando a la par con el resto de los jugadores”, dijo el directivo.El ‘Final Four’, que integra a los mejores cuatro equipos del torneo estatal, se agotará en dos días. El formato de competencia es el siguiente: se llevará a cabo un round robin entre ellos.En la primera jornada el equipo uno se enfrentará al cuatro, a las 11:00 de la mañana; el equipo dos jugará ante el número tres, a partir de la 1:00 de la tarde, en sede por definir.Ese mismo sábado 12 de mayo, a las 18:00 horas, el ganador del primer encuentro se enfrentará al perdedor del segundo juego.A las 8:00 de la noche, el ganador del segundo partido se enfrentará al perdedor del primero.“Esto lo hacemos para que no se enfrenten los ganadores aún; para el domingo la idea es que se pueda dar un duelo entre equipos invictos, esperamos que uno de esos equipos sea Indios”, señaló Escalante.

