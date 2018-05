Boston.- Xander Bogaerts disparó grand slam sobre el Monstruo Verde y los Medias Rojas de Boston cerraron el mes de abril con más triunfos de su historia con una victoria ayer 10-6 sobre los Reales de Kansas City.Mitch Moreland pegó jonrón solitario y tuvo tres hits, al igual que Bogaerts, por los Medias Rojas, que cerraron el mes con 19 victorias. Habían alcanzado los 18 triunfos en tres ocasiones previas, la última de ellas durante la campaña 2013, cuando ganaron la Serie Mundial.Whit Merrifield terminó con tres imparables y dos carreras remolcadas por los Reales, que venían de ganar juegos consecutivos por primera vez en la campaña.El mexicano Héctor Velázquez (4-0), el primero de tres relevistas, trabajó dos innings en blanco para quedarse con el triunfo.Abajo 3-0 en la pizarra, Boston anotó una carrera en el segundo inning gracias al jonrón de Moreland y cinco en la tercera ante Jason Hammel (0-3), quien admitió el grand slam de Bogaerts. Moreland negoció base por bolas con las bases llenas para impulsar otra anotación.Fue el sexto grand slam de la campaña, igualando el récord de los Expos de Montreal en 1996 para la mayor cantidad en la historia antes del 1 de mayo.Piratas 2, Nacionales 3Washington.- Tanner Roark lanzó siete sólidas entradas e impulsó su primera carrera desde 2016, y los Nacionales de Washington vencieron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.Roark (2-2) permitió dos carreras con seis hits, ponchó a cuatro y provocó dos dobles matanzas para su primer triunfo desde el 2 de abril. Los Nacionales terminaron un decepcionante mes de abril con su segunda victoria consecutiva.El abridor Jameson Taillon (2-3) remolcó la primera carrera para los Piratas con un doblete a lo profundo de jardín izquierdo-central con dos outs en la quinta entrada. Trabajó seis entradas en las que permitió tres carreras con siete hits.Pittsburgh, líder de la División Central de la Liga Nacional, perdió por primera vez la salida previa de Taillon y venían de cinco triunfos consecutivos.Bryce Harper recibió dos bases por bola intencionales y se ponchó en dos ocasiones en cuatro apariciones al bate. El ex Jugador Más Valioso ahora tiene 38 bases por bola y ocho bases intencionales en esta temporada, líder de las Mayores en ambas categorías, pero los mermados Nacionales han tenido problemas para protegerlo en la alineación.Rockies 2, Cachorros 3Chicago.- Jon Lester lanzó de manera eficiente hasta la sexta entrada y extendió el buen momento de la rotación de Chicago para ayudar a los Cachorros a vencer 3-2 a los Rockies de Colorado y llegar a cinco triunfos en fila, su racha más larga de la temporada.Lester admitió dos carreras y cinco imparables con cinco ponches y tres bases por bolas. Luke Farrell (1-0) trabajó un inning y un tercio de manera perfecta para el primer triunfo de su carrera y Steve Cicshek retiró los últimos dos outs para su primer rescate.Colorado colocó hombres en primera y segunda con dos outs en la novena antes de que Cishek ponchara a Nolan Arenado para concluir el encuentro.Lester extendió la racha de los abridores de Chicago a 33 entradas y dos tercios sin permitir carrera limpia. Los Cachorros solo han admitido cuatro anotaciones y 21 imparables en sus últimos cinco partidos.Colorado malgastó una sólida apertura de Kyle Freeland (1-4) para sufrir su tercera derrota en fila. El zurdo trabajó siete innings con tres carreras y seis imparables y ponchó a cinco enemigos.Rays 3, Tigres 2Detroit.- C.J. Cron y Brad Miller dispararon jonrones en la novena entrada y los Rays de Tampa Bay se aferraron a un triunfo 3-2 sobre los Tigres de Detroit.Con el juego empatado a cero, el cerrador de Detroit Shane Greene (1-2) otorgó base por bolas a Denard Span para abrir el noveno episodio. Cron le siguió con un jonrón a los asientos de jardín derecho-central en cuenta de 2-0 para su séptimo vuelacercas de la campaña. Después de que Matt Duffy fuera dominado, Brad Miller sonó cuadrangular a jardín izquierdo para colocar la pizarra 3-0 y poner fin a la actuación de Greene.Pero Detroit llenó las bases con un out en la parte baja del noveno inning gracias a dos bateadores golpeados y un sencillo al cuadro. El venezolano José Alvarado reemplazó a Chaz Roe y admitió el sencillo de dos carreras de su compatriota Víctor Martínez. Posteriormente dominó a James McCann y dio base a John Hicks para volver a llenar los senderos.El venezolano Dixon Machado fue dominado con rodado a segunda para que Alvarado conquistara el primer rescate de su carrera.Los Rays tienen nueve triunfos en sus últimos 10 juegos luego de comenzar la campaña con marca de 4-13.Rojos 5, Cerveceros 6Cincinnati.- Cuadrangulares del venezolano Manny Piña y Lorenzo Cain pusieron fin a la histórica sequía de los Cerveceros de Milwaukee y el doblete del dominicano Domingo Santana produjo las carreras de la ventaja en la séptima entrada del triunfo 6-5 sobre los Rojos de Cincinnati.Los Cerveceros anotaron solo dos carreras al ser barridos en la serie de cuatro juegos en Wrigley Field, para igualar su total más bajo para una serie de cuatro encuentros. Tuvieron 14 imparables, su peor cifra para una serie de cuatro encuentros, y fueron blanqueados con dos hits en sus últimos dos partidos.Piña frenó la racha de 23 entradas en blanco con un cuadrangular solitario en el cuarto inning ante el zurdo Brandon Finnegan, quien no ha ganado en más de un año. Cain sumó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio y los Cerveceros se sobrepusieron a una desventaja de 5-3 en el séptimo capítulo para frenar en cuatro su racha perdedora.El dominicano Wandy Peralta (1-2) admitió un hit y regaló dos bases por bolas para dar inicio a la remontada de Milwaukee. Un error de tiro del receptor Tucker Barnhardt permitió una carrera y Santana pegó doblete sobre la cabeza del jardinero central Billy Hamilton para colocar la pizarra 6-5.

