Renuevan Inditas sus aspiraciones en la cancha

El año anterior, en Zacatecas, Inditas UACJ fueron eliminadas por Adelitas UACH en futbol soccer y rápido y vieron rota una racha de 10 años consecutivos de calificaciones a la Universiada Nacional, en alguna de las dos modalidades.Con renovados bríos y una escuadra inyectada de sangre nueva y aire fresco, tras su ausencia en ‘UANL 2017’, el conjunto indígena de futbol asociación, clasificó en el segundo sitio en la etapa regional, celebrada en Durango, Durango, en marzo pasado.Tras la consecución de su boleto, gracias a una goleada por 4-0 en semifinales sobre las mismas Adelitas, el cuadro está preparado para competir, a partir de este jueves, en la fase nacional, en Toluca, Estado de México, contra la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en el Grupo A.Optimista y contento por el desempeño de sus pupilas en la fase estatal, en Chihuahua, donde se ciñeron la corona y, en el regional, con el referido subcampeonato, Álvarez afirmó que en el deporte, todo puede pasar.“Soy de la idea que todo puede pasar, el deporte es una de las áreas de la vida en la que a nadie lo puedes descartar antes de, pero tampoco te puedes poner o colgar algo antes de. Me comprometo junto con el equipo a dar un excelente esfuerzo, a que busquen estar entre los ocho primeros ocho. Ése es el compromiso y hasta dónde nos alcance, estar al máximo, en cada partido, intensas, eso es lo que se les ha pedido”, expresó.Tras la salida de nueve jugadoras del equipo, entre ellas, Michelle Alvarado, Selena Castillo –finalista con Monterrey en la Liga MX Femenil-, Ana Velázquez, Karen Loya y Melisa Villegas, las renovadas Inditas tienen como figura importante en el eje del ataque a la paseña Atizmba Casas, mundialista universitaria en Taipei, China, el año anterior.A cargo de Álvarez, la escuadra de futbol rápido femenil obtuvo plata en Culiacán, en el 2013, al igual que el equipo de basquetbol de mujeres.Desde aquella justa a la fecha, la UACJ no obtiene una presea en deportes de conjunto en la Universiada Nacional.“También es esa espinita que tenemos de querer darle a la universidad una medalla nuevamente. Yo aseguro y me comprometo a que lo vamos a hacer de la mejor manera. Sí, tenemos en mente eso, lo hemos platicado y ellas saben. Si fueron las últimas en esta sequía, en ganarla -una medalla-, ¿por qué no?, ser las primeras en volverle a regresar esa alegría a la ‘uni’”, expuso.Capitana del equipo y preseleccionada para el mundial universitario, Cindy Caro, quien no vio acción en el regional debido a problemas de salud, podría volver a la acción en la capital mexiquense, comentó Álvarez.

