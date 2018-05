Con más de 20 años en el beisbol como serpentinero e instructor en Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico, Luis Izabal, coach de pitcheo de Indios de Ciudad Juárez, afirmó que los lanzadores de la tribu tienen calidad y realizará algunos pequeños ajustes en la mecánica de tirar de los brazos teporacas para obtener mejores resultados.“La mecánica en el pitcheo, soy muy meticuloso en ese aspecto. No me gusta forzar a mis pitchers”, expuso.Ejemplificó que en el primer juego de la final del torneo regional entre Brujos y Búhos, notó una mecánica un ‘poquito cruzada’ en Aarón Aguilar.“A Aarón lo vi con una mecánica un poquito cruzada el juego que pitcheó en el campeonato, pero es un mínimo. Entonces, hay que trabajar con él un poco, por eso, yo lo veía que estaba tirando mucha bola, entonces, son detalles que hay que corregir”, expresó.De 43 años, Izabal quien nació en Culiacán, Sinaloa, el cinco de febrero de 1975, indicó que en el próximo Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, si los lanzadores llevan cierto número de pitcheos, hablará con el manager Marcelo Juárez y se lo hará saber.“Tenemos potencial para que haya un buen relevo, darles la confianza y, sobre todo, que ellos se diviertan pitcheando y más que nada, que disfruten el juego”, comentó.Izabal apuntó que aunque ya había visto en acción a Servando López y a Aguilar Quiroga y tenía referencias de Ricardo Jácquez con Toros de Tijuana, en cuanto fue contactado por el jurisdiccional Juan Pedro Plascencia para venir aquí, se puso a buscar videos y los encontró en Youtube.“Es un pitcheo bueno. Es un pitcheo de calidad. Es un pitcheo que se le necesita sacar más potencial, sí, tienen ciertos detallitos, trabajar con ellos, pero de que tienen calidad, tienen calidad”, expuso.Comentó que este proceso de trabajo será muy ‘padre’, el jugador tendrá que sentirse a gusto con estas modificaciones y los resultados positivos van a llegar.A casi 18 años del último título de los Indios en el estatal, manifestó que la presión existe en cualquier trabajo y de lo que se tratará en la escuadra aborigen es que haya armonía.“Es que el equipo tenga esa confianza de hermandad, esa confianza de transmitir, ya sea si siente alguna molestia, si tiene algún problema familiar. Todo eso tiene que embonar para que el equipo fluya y para que el campeonato se dé, tanto por trabajo como por armonía dentro del campo”, manifestó.Con estudios en psicología y metodología deportiva, Izabal afirmó que le gusta exigir a los jugadores, pero con respeto.“Me gusta exigir, pero siempre y cuando haya un respeto porque hay muchos coaches que te exigen con gritos, ‘mala onda’ y eso. A mí me gusta platicar antes de criticar”, expuso.Afirmó que se siente muy agradecido por ser parte de Indios de Ciudad Juárez, un club con buena reputación y por lo que ve, muy serio.

