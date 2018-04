Sería Servando López suspendido varios juegos

Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno, declaró que el lanzador Servando López, a quien el sábado anterior se le encontró brea en su guante y fue expulsado del cuarto juego de la final del torneo regional que ganó Búhos de Villa Ahumada a Brujos, podría recibir un castigo de parte de la Zona Uno, pero, para el próximo regional de beisbol (2019).Plascencia Chávez comentó que, conforme a la regla 8.02 y dada la falta que cometió, López fue expulsado del juego, éste no se protesta, pero el lanzador puede ser objeto de una suspensión por varios juegos.“En este caso, a Servando se le expulsó y se le aplicaría una suspensión en los juegos, el problema es que fue el último juego de la temporada. Yo como directiva, lo que puedo hacer es darle una suspensión para el regional que entra de un número de juegos. Que Servando, el regional que entra no pueda jugar cierta cantidad de juegos, pero eso ya lo determinamos la directiva y lo publicaremos en su momento”, expuso.La referida regla refiere que en las Ligas de la National Association de Beisbol, la suspensión automática por esta infracción es de diez partidos.Plascencia descartó algún tipo de sanción o castigo para el serpentinero de cara al Campeonato Estatal que inicia el próximo 16 de mayo.“Es otra liga diferente, el regional no es el estatal. La directiva tiene la jurisdicción de la ciudad, no del estatal y no se jugó en su liga. La falta no la cometió el pitcher en un juego del Campeonato Estatal”, puntualizó.Por ello, manifestó que López Serrano sigue en los planes de Indios de Ciudad Juárez.“Se suspende en el regional y se suspende en juegos. Sería muy tonto yo mismo bloquearme un jugador. Un jugador que está en los planes del equipo para el estatal, yo mismo castigarlo para que no juegue, sería medio incongruente”, apuntó.Por otro lado, informó que antes de los juegos de preparación contra Dorados de Chihuahua, del viernes 11 y sábado 12 de mayo, la jurisdicción planea llevar a cabo unos partidos interescuadras con los jugadores de la preselección para que el manager Marcelo Juárez continúe con el seguimiento a los 42 peloteros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.