Apurado triunfo

Boston.- El venezolano Sandy León remolcó la carrera de la ventaja con un sencillo al jardín izquierdo con dos outs en el octavo inning frente al cerrador dominicano Alex Colomé, y llevó a los Medias Rojas de Boston a una victoria ayer por 4-3 sobre de Tampa Bay que rompió la racha de ocho triunfos seguidos de los Rays.J.D. Martínez pegó cuatro sencillos e impulsó par de carreras por los Medias Rojas, pero falló a la defensiva ante un elevado que colocó corredores en segunda y tercera antes que Craig Kimbrel ponchara a Brad Miller para poner fin al inning.Denard Span conectó un jonrón de dos carreras y realizó una espectacular atrapada frente al Monstruo Verde a favor de los Rays, que vio el final de la tercera racha más larga de triunfos en la historia del equipo. Tampa Bay ganó nueve juegos consecutivos en 2014 y 12 en 2004.El abridor Rick Porcello, de los Medias Rojas, concedió tres carreras y siete hits, ponchando a seis sin dar pasaportes en poco más de siete episodios y dos tercios. Kimbrel (1-1) sacó los últimos cuatro outs para apuntarse la victoria, saliendo de un apuro en el noveno inning ponchando a los últimos dos bateadores.Colomé (2-3) cargó con la derrota al permitir dos imparables y una anotación en labor de una entrada. Recetó un ponche y le negociaron una base por bolas.Rockies 0, Marlins 3Miami.- El zurdo Caleb Smith permitió dos imparables en siete entradas en blanco para el primer triunfo de su carrera y los Marlins de Miami se quedaron con el tercer juego de la serie al derrotar 3-0 a los Rockies de Colorado.Smith (1-3) llegó al juego con efectividad de 5.82, pero ponchó a nueve y dio una sola base por bolas en la apertura más larga de su carrera. El triunfo llegó en 15ta aparición, incluyendo ocho aperturas.Dos relevistas se combinaron para completar la blanqueada de cuatro hits. Drew Steckenrider ponchó a los tres que enfrentó en el octavo inning y Brad Ziegler trabajó el noveno para su tercer rescate.Chad Bettis (3-1) trabajó siete episodios y permitió dos anotaciones, incluyendo el jonrón solitario del venezolano Miguel Rojas.Los Marlins superaron a Colorado 7-2 en la serie, incluyendo la derrota de Miami 1-0 el viernes. Los Rockies tuvieron apenas 15 hits en los tres partidos.Los abridores de Miami tuvieron un pésimo inicio de campaña, pero han limitado a sus rivales a tres carreras o menos en siete juegos consecutivos.Rangers 2, Azulejos 7Toronto.- Kevin Pillar pegó jonrón por tercera ocasión en dos juegos, J.A. Happ trabajó siete entrada para ganar su cuarta decisión en fila y los Azulejos de Toronto vencieron 7-2 a los Rangers de Texas para evitar la barrida de la serie.El dominicano Teoscar Hernández y el venezolano Yangervis Solarte se volaron la barda por los Azulejos para quebrar una racha de cuatro derrotas en casa y ganar por tercera ocasión en 10 juegos. Hernández se embasó tres veces y anotó dos carreras.El jardinero de los Azulejos Randal Grichuck realizó la jugada defensiva del juego, una doble matanza para cerrar el primer inning. Se lanzó para quedarse con el batazo de Isiah Kiner-Falefa con el pecho y después tiró a la intermedia para retirar a Delino DeShields.Happ (4-1) permitió dos carreras y cinco hits para permanecer invicto desde una derrota ante los Yanquis el 29 de marzo. El zurdo no regaló boletos e igualó su mejor cifra de la campaña con nueve ponches.Ryan Tepera trabajó el octavo inning y Aaron Loup el noveno.El venezolano Renato Núñez pegó su primer jonrón de la temporada por los Rangers, que vieron rota su racha de tres victorias, la más larga para ellos en la campaña. Su compatriota Martín Pérez (2-3) cargó con el revés.Tigres 3, Orioles 5Baltimore, Maryland.- El dominicano Pedro Álvarez conectó dos jonrones, Trey Mancini sumó un cuadrangular solitario y los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a los Tigres de Detroit para ganar su primera serie en casa de la temporada.Kevin Gausman (2-2) admitió una carrera y cinco hits en cinco entradas y dos tercios por los Orioles, que ganaron dos de sus tres duelos ante Detroit luego de una racha de cinco derrotas.Mancini pegó su primer cuadrangular para iniciar un partido al tercer lanzamiento de Daniel Norris (0-2) y Álvarez se voló la barda con uno a bordo en el segundo capítulo para que Baltimore tomara ventaja de 3-0.Después de que los Tigres se acercaron 4-3, Álvarez depositó el lanzamiento del puertorriqueño Joe Jiménez por detrás de la pizarra de jardín derecho en el octavo episodio.Diamondbacks 1, Nacionales 3Washington.- Gio Gonzalez ponchó a ocho en siete sólidas entradas, Matt Wieters y Michael A. Taylor dispararon cuadrangulares y los Nacionales de Washington derrotaron 3-1 a los Diamondbacks de Arizona.Los Diamondbacks perdieron por lesión al abridor Robbie Ray en la segunda entrada. Hizo una señal a la caseta después de un pitcheo a Wieters con un out. El manager de Arizona Torey Lovullo y el médico fueron a la lona y Ray dejó el partido. Fue reemplazado por T.J. McFarland, quien permitió el cuadrangular de Wieters que puso a los Nacionales al frente 1-0.McFarland (1-1) llenó las bases posteriormente y pifió un rodado para que entrara otra carrera. Taylor se voló la barda ante McFarland con un out en el tercer capítulo.Arizona no anotó ante Gonzalez (3-2) hasta la séptima entrada, cuando embasó a dos hombres y Daniel Descalso conectó un elevado de sacrificio. Pero ponchó al venezolano David Peralta por cuarta ocasión para poner fin a la amenaza.Marineros 10, Indios 4Cleveland, Ohio.- Ryon Healy pegó un par de cuadrangulares e impulsó cuatro carreras, Robinson Canó y Mitch Haniger también aportaron jonrones y los Marineros de Seattle derrotaron 10-4 a los Indios de Cleveland.Healy contribuyó con un doblete productor en el segundo inning, un jonrón solitario en el sexto y un bambinazo de dos anotaciones en el octavo. Por su parte, Canó conectó un vuelacercas de dos carreras durante una segunda entrada en que Seattle anotó cinco veces.El jonrón solitario de Haniger en el noveno episodio fue su 10mo de la campaña, empatado en el liderato de Grandes Ligas. El pelotero de 27 años y tres temporadas registró 21 cuadrangulares en 478 turnos al bat antes de la presente campaña.Canó pegó su cuadrangular ante Josh Tomlin (0-4), el tercero de este año para el dominicano, y terminó el crucial inning para los Marineros –que sumaron carreras con cuatro imparables seguidos con dos outs. Healy, Dee Gordon y el dominicano Jean Segura impulsaron anotaciones para una ventaja de 3-0. Gordon acabó con cuatro hits.Cardenales 0, Piratas 5Pittsburgh, Pennsylvania.- El novato Nick Kingham mantuvo el juego perfecto hasta el séptimo inning en su debut en Grandes Ligas al guiar a los Piratas de Pittsburgh a una blanqueada de 5-0 sobre los Cardenales de San Luis.El derecho de 26 años retiró a 20 bateadores en orden antes que Paul DeJong pegara un sencillo al jardín izquierdo con dos outs en la séptima entrada. Terminó con pelota de un hit y nueve ponches en 98 lanzamientos (72 de ellos strikes) luego de ser mandado llamar del equipo de Triple A en Indianapolis este mismo día.El venezolano Elías Díaz aportó tres sencillos y dos carreras remolcadas por unos Piratas que sumaron su quinta victoria en fila y completaron una barrida de tres encuentros sobre los Cardenales.El derecho Luke Weaver (2-2) cargó con el descalabro al permitir cuatro carreras y seis hits, con seis ponches en cinco innings y un tercio. Lanzó cinco entradas en blanco antes de llenar la casa con un pasaporte en el sexto episodio con un out.

