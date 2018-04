Enorme LeBron

Cleveland, Ohio— LeBron James anotó 45 puntos y recibió algo de ayuda en el séptimo partido para mantenerse invicto en series de la primera ronda de los playoffs de la NBA, guiando a los Cavaliers de Cleveland a una victoria ayer por 105-101 sobre los Pacers de Indiana, que llevaron al límite al mejor jugador de la Liga.Al final del encuentro, un exhausto James declaró que la serie cobró precio.“En este momento estoy desgastado”, indicó. “Por ahora no pienso en Toronto, hasta mañana. Estoy listo para irme a casa. ¿Es posible? Estoy cansado. Me quiero ir a casa”.James mejoró su récord a 13-0 para series de la primera ronda de la postemporada y mantuvo con vida la extraña campaña de Cleveland –por ahora. James y los Cavaliers tuvieron que entregarlo todo para contener a los Pacers, que hace un año fueron barridos por Cleveland y llegaron al duelo decisivo confiados después de ganar el sexto partido por 34 puntos.Pero James, que en varias ocasiones de la serie parecía enfrentar a los Pacers por sí solo, rescató a los Cavaliers del borde de la eliminación y al menos postergó cualquier conversación sobre la inminente agencia libre.“Impresionante”, dijo Victor Oladipo, de Indiana, sobre James. “Hizo lo que siempre hace. Ya no es impactante. Es el mejor del mundo, y eso es lo que los mejores hacen y ahora yo debo trabajar para alcanzar ese nivel”.Los Cavaliers iniciarán las semifinales de la Conferencia el martes ante el líder Toronto.James jugó 43 minutos y salió momentáneamente en el tercer periodo para dirigirse directamente a los vestuarios para recibir atención por calambres. La estrella de 33 años estaba determinado a dejarlo todo en la cancha en lo que algunos aficionados de Cleveland temían que fuera su último encuentro con la franquicia.Y lidió con la fatiga. No tenía otra opción.“Se sintió como un séptimo juego”, afirmó James. “Fue como si uno pensara, ‘bien, además de los dos (séptimos juegos) que he disputado en las finales, uno empieza a pensar si será este el final ¿Será este?’ Es tan sólo naturaleza humana. Y entonces la otra mitad de mi cerebro pensaba, ‘Hagamos que algo más suceda. Vamos, para eso estás aquí. Estás aquí para hacer jugadas, eres el líder’”.Tristan Thompson tomó el inusual rol de titular por los Cavaliers –el coach de Cleveland, Tyronn Lue, utilizó su 34ta alineación titular diferente de la presente campaña– y sumó 15 puntos y 10 rebotes. Kevin Love acertó cuatro triples y George Hill regresó tras perderse tres partidos con espasmos de espalda para aportar 11 unidades en 19 minutos de la segunda mitad.Oladipo terminó con 30 tantos y Darren Collison con 23 para la causa de los Pacers, que aún se encontraban a cuatro puntos de distancia en el minuto final antes que James anotara gracias a un pase veloz de Kyle Korver con 30 segundos por jugar.

