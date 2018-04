Niegan destitución de Navarro

Alejandra de la Vega, presidente del consejo de administración de Bravos FC Juárez, desestimó la versión de un diario deportivo de circulación nacional que publicó ayer que el vicepresidente Álvaro Navarro no tomaría más las decisiones en la escuadra fronteriza y que un exdirectivo del Atlas de Guadalajara llegaría al equipo local para tomar este cargo.Este candidato podría ser el ex jugador Heriberto Ramón Morales y ex director deportivo de Morelia y Atlas.“No, para nada, no ha habido ningún cambio”, expresó.De la Vega Arizpe afirmó que tampoco tiene contemplado realizar ningún movimiento en la dirigencia de la escuadra bravía.“No … bueno, estamos estudiando como dijimos la mejor institucionalización para el equipo, pero no hay ningún cambio hasta ahorita”, declaró.Indicó que la directiva de los Bravos FC Juárez se encuentra en el proceso de selección del nuevo entrenador que dirigirá al equipo en el próximo Apertura 2018, en el Ascenso MX.“Ahorita estamos enfocados, viendo las opciones de director técnico”, manifestó.Luis Castillo, columnista del diario Récord, publicó que más allá de los malos resultados deportivos en el Clausura 2018, –el peor en puntos para el equipo con sólo 15–, la propuesta de Navarro Garate de no pagarles la última quincena de mayo, sólo el mes de abril y la primera quincena de mayo, molestó a los futbolistas, quienes firmaron contrato hasta el 30 del mes entrante.Ello, por no haber calificado a la Liguilla.A diferencia de algunos futbolistas que sí aceptaron esta idea, como los colombianos Johan Arango y Carlos Ibarguen, los jugadores de mayor peso en el vestidor del conjunto como Leandro Carrijo, Jonathan Lacerda, Eder Borelli, Luis Telles, Rodrigo Prieto e Iván Vázquez Mellado, no aceptaron y recurrirán a la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol para exigir el pago estipulado en el contrato.A ellos, podrían unírseles Mauro Fernández, Mario Ortiz y Raúl Enríquez.En torno a cuándo elegirán al nuevo entrenador de la escuadra, al igual que lo dijo el pasado sábado 21 de abril, en el desarrollo del partido de Tercera División entre Bravos FC Juárez y Club Durango, De la Vega externó que muy pronto se dará a conocer el nombre del director técnico.“Muy pronto, en lo que tengamos ya la decisión final de Juan Carlos Talavera que es el presidente de la directiva, lo dará a conocer”, mencionó.