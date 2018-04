Alto riesgo

Cleveland— LeBron James está al borde de su más anticipada salida de los playoffs de la NBA —y quizás también de otra despedida de Cleveland.Este séptimo partido es definitivo, el perdedor quedará fuera de la postemporada.Tras haber resultado lastimado y sacado de la cancha en el sexto partido frente a los Pacers de Indianapolis, James y los Cavaliers regresaron a casa con su temporada llena de altibajos posiblemente llegando a su fin.Sólo una victoria hoy sobre Indiana evitará que queden eliminados y reactivará un verano en Cleveland que se centrará en más ni menos que en James, quien podrá optar por finalizar su contrato de 35.6 millones de dólares y convertirse en un agente libre el 1 de julio.La situación no podría estar más complicada. Es el tipo de partido por el que James vive por jugar.“Es simplemente el amor por este deporte y querer ser recordado por siempre”, dijo James tras la decepcionante derrota de 121 a 87 del viernes por la noche. “Séptimo partido, siempre lo he dicho, son las dos palabras más grandes en el deporte. El hecho de que tengamos un séptimo partido en nuestra propia casa, es algo por lo que los fans estarán muy emocionados de poder formar parte de ello. Y espero que nuestros jugadores estén igual de emocionados también, y que entiendan que esos momentos no se pueden dan por hecho.“Yo he sido parte de esos séptimos partidos por algún tiempo, y es algo a lo que uno quisiera regresar una y otra vez después de que el partido termina”.James nunca ha perdido una serie de primera ronda, con una marca de 12-0, protagonizando una gran cantidad de barridas de sus oponentes rumbo a conseguir tres campeonatos y siete participaciones consecutivas en la final.Pero nada ha sido fácil para James, de 33 años, ni para los Cavaliers, cuyas debilidades en la temporada regular —problemas en la defensa, y sin poder contar con una segunda opción en el enceste— han sido expuestas por el más joven y hambriento equipo de los Pacers.Indiana le ha hecho ver su suerte a Cleveland, y los quintos sembrados Pacers creen poder ganar un partido más para finalmente vencer a James, quien le ha puesto fin a su temporada en tres ocasiones en los playoffs desde el 2013.“Sentíamos una gran confianza en nosotros mismos antes de que comenzara esta serie”, dijo el seleccionado al All-Star de Indiana, Victor Oladipo, quien acaba de salir de un atolladero en los encestas al anotar 28 puntos en el sexto partido. “Y aún seguimos sintiendo esa confianza. En el séptimo partido reinará un ambiente hostil. Será muy emotivo. Pero estamos listos para asumir el reto. Va a ser una batalla sin cuartel”.HOY POR TVIndiana en Cleveland11:00 a.m / ABC (7.1)Serie empatada 3-3Quicken Loans ArenaCleveland, Ohio

