Alvin Jones firma con los Cuervos como agente libre

Alvin Jones, ex jugador del equipo de futbol americano de UTEP, firmó un contrato vía la agencia libre con los Cuervos de Baltimore apenas unas horas después de terminado el Draft de la NFL, según confirmó el propio jugador a través de su cuenta de Twitter.Alvin es el hermano gemelo de Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, que sin embargo en la temporada 2018 no tendrían la oportunidad de estar frente a frente en un partido al no estar programados para jugar Empacadores y Cuervos.“Muy emocionado de firmar con los Cuervos de Baltimore, bendecido sin medida al tener una oportunidad única en la vida con un programa tan grande es apenas el inicio”, publicó el ex Minero en su cuenta oficial de Twitter.De esta manera, el sueño de la infancia de los hermanos Jones, de jugar juntos en la NFL, está muy cerca de cumplirse, aunque lo harán en diferente equipo. Y de mantenerse uno con los Empacadores y el otro con los Cuervos, existirá la posibilidad de que algún día sean rivales en un Super Bowl.También un AggieLos Cuervos de Baltimore seleccionaron al ex receptor abierto de NMSU Jaleel Scott con su 132va. selección en el Draft de la NFL.El receptor de 6 pies con 6 pulgadas de estatura y 215 libras de peso registró 96 recepciones por mil 325 yardas durante sus dos años de carrera en NMSU, de acuerdo con ESPN.Según NMSU, Scott es el Aggie con la más alta selección en el draft desde que los Empacadores de Green Bay seleccionaran a Davon House en la cuarta ronda con la selección 131 en el 2011.

