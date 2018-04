Están de vuelta

Boston— Al Horford y Terry Rozier anotaron 26 puntos cada uno, e incluso Giannis Antotokounmpo procuró un enceste de toque para los Celtics de Boston el sábado por la noche para ayudar a Boston vencer a Milwaukee 112 a 96 en el séptimo partido de la serie de primera ronda y así eliminar a los Bucks y al Green Freak de los playoffs.Horford obtuvo ocho rebotes, Rozier se llevó nueve asistencias y Jayson Tatum agregó 20 puntos para los Celtics, quienes aprovecharon la ventaja de jugar en casa para ganar los cuatro partidos en Boston y avanzar a la semifinal de la Conferencia del Este por segundo año consecutivo.Se enfrentarán a los 76ers de Filadelfia, el primer partido será en Boston el lunes por la noche.Khris Middlleton anotó 32, Eric Bledsoe obtuvo 23 y Antetokounmpo se llevó 22 puntos y nueve rebotes para los Bucks. Milwaukee había avanzado de la primera ronda de los playoffs sólo en una ocasión desde 1989, perdiendo nueve srries consecutivas de los playoffs desde que Ray Allen, Glenn Robinson y Sam Cassell llevaron a George Karl a la final de la Conferencia del Este en el 2001.Jugando en su 31vo. séptimo partido, un récord de la NBA, los Celtics mejoraron su marca a 20-4 en partidos en casa y 23-8 en general en mejores de siete partidos decisivos. Fue el segundo séptimo partido en el TD Garden esta semana, luego de que los Bruins de Boston vencieran a los Maple Leafs de Toronto el miércoles por la noche para avanzar en los playoffs de la NHL.Tatum obtuvo nueve puntos en el primer cuarto, cuando los Celtics anotaron 15 puntos al hilo —incluyendo un enceste de toque por parte de Antetokounmpo en el aro de Boston —y 20 de los últimos 22 para terminar el periodo con una ventaja de 30 a 17. Milwaukee anotó 11 seguidos a comienzos del segundo cuarto para colocarse abajo tan sólo por dos puntos, pero Boston respondió con nueve puntos al hilo para poner el marcador 41 a 30.Los Celtics estuvieron al frente 50 a 42 al llegar al medio tiempo, a pesar de haber encestado tan sólo uno de 13 intentos desde la distancia de los tres puntos. Horford obtuvo 14 puntos y siete rebotes al llegar al medio tiempo, pero Bledsoe se llevó 12 puntos para los Bucks.Milwaukee redujo el déficit a tres puntos a principios del tercer cuarto, pero Boston anotó 11 de los últimos 15 puntos de dicho periodo.Jaylen Brown salió cojeando rumbo a los vestidores a finales del segundo cuarto, luego salió de vuelta para ver si podría seguir jugando con su tendón de la corva derecha lastimado justo antes de que comenzara la segunda mitad. Pero abandonó la cancha y volvió al túnel; tras hacer algo de ejercicio en la bicicleta estacionaria por unos minutos y ser revisado en los vestidores, el equipo dijo que estaba listo para regresar, pero ya no lo hizo.Bledsoe no ha sido muy popular en Boston en esta serie debido a su lucha verbal con el armador de los Celtics Terry Rozier. Rozier por error se refirió a él como “Drew Bledsoe” —confundiéndolo con el ex mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra— a comienzos de la serie.

