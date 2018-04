Le quita lo invicto

Josesito López fue efectivo con el jab de izquierda durante toda la pelea y en la lucha cuerpo a cuerpo sacó la mejor parte y venció anoche por decisión divida en diez rounds, y le quitó el invicto al puertorriqueño Miguel Cruz en la función celebrada en el Don Haskins Center de UTEP, ante una buena asistencia.En la pelea semi estelar el paseño Abraham Han no encontró la forma de hacerle daño a su rival y fue superado ampliamente por Anthony Dirrell, que le ganó por decisión unánime en diez rounds, mientras que el dominicano Claudio Marrero no dio tiempo a que los asistentes se acomodaran en sus asientos cuando ya había noqueado al tapatío Jorge Lara, a los 33 segundos del primer asalto.López–CruzLuego del primer round de estudio, López dominó el combate con la mano izquierda principalmente en forma de jab sobre un Cruz que no se decidía a soltar las manos en los primeros asaltos.De la mitad de la pelea hacia el final se dio un mayor intercambio de golpes, pero casi siempre la mejor parte se la llevaba Josesito.Los dos boxeadores buscaban el combate cuerpo a cuerpo constantemente, lo que provocó que se diera un sinnúmero de amarres e incluso de golpes bajos, que provocaron que el réferi en dos ocasiones le quitara puntos a Cruz.Dirrell–HanAnthony Dirrel simplemente fue mucha pieza para el paseño Abie Han y tal vez por no hacerlo ver demasiado mal ante su propia afición lo perdonó y no lo noqueó desde los primeros rounds.Fue la primera derrota de Han en su tierra, y ahora deja su marca en 26 victorias y cuatro descalabros.Los golpes del paseño simplemente no hicieron daño alguno sobre la humanidad de Dirrell, que trató a Han como un lo hace un gato con un pequeño ratón, pero sin atreverse a dar el zarpazo mortal.En el cuarto round ambos peleadores se fueron a la lona, Dirrell tomó a Han de las piernas, luego quedó arriba del paseño y lanzó más golpes en lo que se convirtió en una pelea callejera, en la que el réferi tuvo que intervenir y abrazar por la espalda a Dirrell para separarlo.“Creo que lo hice bien boxeándolo durante diez rounds. No pensé que hubiera perdido algún round. Dos jueces eso pensaron, pero yo no puedo hacer nada acerca de eso. Hice lo que se supone que tenía que hacer”, declaró Dirrell.El nativo de Flint, Missouri, agregó que Han tiene una increíble quijada pues le aguantó todo lo que le dio. “Incluso me fue hacia al cuerpo y también ahí le di. Traté de golpearle el cuerpo hasta el final, pero se mantuvo en pie. Todo lo que podía hacer era mantener la presión y obtener la victoria”.“No estoy feliz con mi desempeño. No pude usar mi jab para nada. Si hubiera sido más efectivo con eso, creo que hubiera podido ganar más rounds”, declaró por su parte el paseño Han.Marrero–LaraEl tapatío Lara declaró durante la semana que quería sentir el poder que supuestamente tenía Marrero. Efectivamente lo sintió y muy pronto, pues apenas a los 15 segundos del primer round un izquierdazo del dominicano dio justo en la quijada del mexicano y lo mandó de inmediato a la lona en el centro del cuadrilátero, para que se decretara el nocaut a los 33 segundos de iniciado el combate.Lara intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron y se fue de espaldas sobre las cuerdas. Por segunda ocasión intentó ponerse de pie y aunque lo logró, las piernas se le tambalearon hasta caer en la esquina opuesta.“Simplemente recibí un buen golpe. Quise ser agresivo y dar a la afición un gran show, pero no pudo ser como yo quería”, declaró el oriundo de Guadalajara que de esta manera perdió el invicto luego de haber acumulado 29 triunfos y dos empates. “Regresaré y estaré mejor. Voy a volver a trabajar y a mantenerme firme en mis metas”.Por su parte el dominicano Marrero dijo que sabía que su rival sería agresivo y por eso trabajaron muy fuerte durante su entrenamiento para enfrentar esa situación.“Vi mi oportunidad y sabía que todo había terminado una vez que lo conecté”, señaló Marrero. “Este es un mensaje para toda la división. Soy un peleador con calibre de campeón mundial y lo mostré una vez más esta noche”.