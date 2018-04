Gana Jacobs y va por revancha ante Golovkin

Nueva York— Daniel Jacobs ganó por decisión unánime sobre Maciej Sulecki anoche, reforzando con ello sus esperanzas de poder competir por otro título de peso mediano.Jacobs consiguió conectar un nocaut en el round 12 y ofreció una pelea sumamente competitiva, ganando por puntajes de 117 a 110, 116 a 111 y 115 a 112, dándole así al boxeador polaco sus primera derrota.La Associated Press ofreció un puntaje de 116 a 111 a favor de Jacobs.Jacobs se convirtió en el contendiente obligatorio para el título de peso mediano de la AMB, dándole al boxeador de Brooklyn esperanzas de poder tener la oportunidad de vengar su derrota ante Gennady Golovkin del año pasado. También mencionó una pelea con Jermall Charlo, quien se convirtió en el campeón interino de peso mediano del CMB noqueando en el segundo round a Hugo Centeno Jr. en este mismo ringo la semana pasada.“Mi plan es pelear con cualquier campeón que tenga los cinturones, cualquiera de los mejores boxeadores de peso mediano”, dijo jacobs. “Si Brooklyn quiere a Charlo, entonces me enfrentaré a Charlo”.Retiene ‘Barbie’ cetro de CMBPuebla, Puebla— Mariana “La Barbie” Juárez, retuvo por cuarta ocasión su título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer a la costarricense Carolina “La Princesa” Arias por decisión unánime.La mexicana logró el triunfo por la vía larga con tarjetas 98-93, 98 92, 99-91, en una contienda que por momentos se ensució.En el round de estudio ambas peleadoras intercambiaron golpes aunque no conectaron alguno importante.Para el arranque del quinto episodio los jueces daban la ventaja a “La Barby” con puntuaciones de 39-37, 39-37 y 40-36, el asalto comenzó en el terreno corto pero de a poco la campeona fue imponiendo su distancia.En el arranque del penúltimo asalto los jueces seguían dando la ventaja a “La Barbie” con tarjetas de 79-63, 78-64 y 79-63.En el definitivo “La Barbie” buscó a su rival pero no logró conectar un golpe sólido y la retadora hizo su parte respondiendo a cada golpe recibido.

