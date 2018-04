Apunta Jacobs a pelear con 'GGG'

Nueva York— Daniel Jacobs quiere tener otra oportunidad contra Gennady Golovkin.Jarrell Miller podría ser el siguiente que pelee contra Anthony Joshua.El posible camino para ambos podría ser a través de su ciudad natal.El sábado por la noche, Jacobs y Miller pelearán en los combates estelares en el Barclays Center, en donde los nativos del Brooklyn esperan posicionarse para tener oportunidades lucrativas y obtener el título con sus victorias.Jacobs, que tiene un récord de 33-2-0 y 29 nocauts, enfrenta al invicto Maciej Sulecki, que tiene una marca de 26-0-0 y 10 nocauts y es oriundo de Polonia, en el evento principal de la cartelera que será televisada por HBO, el ganador se convertirá en el retador obligatorio de la Asociación Mundial de Boxeo para el campeonato de peso medio.Jacobs, un ex titular de 160 libras, perdió el año pasado por decisión cerrada y unánime ante Golovkin y está buscando la revancha u otra pelea contra algún nombre importante de la división.“Tengo la oportunidad de mi vida”, comentó Jacobs en su última conferencia de prensa.“La Asociación Mundial de Boxeo me ordenó que compitiera nuevamente contra Golovkin por el cinturón, así que, ustedes saben lo que he luchado para poder enfrentar a esos boxeadores y regresar nuevamente al ring”.Miller, quien tiene un récord de 20-0-1 y 18 nocauts, se enfrentará a Johann Duhaupas de Francia, con marca de 37-4-0 y 24 nocauts, mientras que Joshua estará observando.Será el “Big Baby”, quien pesó casi 304 ½ libras ayer, y no Deontay Wilder quien podría terminar en la próxima pelea contra Joshua, el invicto peso pesado británico que tiene tres cinturones.Miller escuchó los rumores de un posible combate con Joshua pero dijo que no ha visto ningún documento sobre eso, así que no está preocupado acerca de esa posibilidad.“En este momento no puedo pensar en nada más que en el sábado”, dijo Miller.“Eso es todo lo que me importa”.La cartelera, que fue titulada “Directamente del Brooklyn”, incluye la primera pelea de Jacobs en el Barclays Center desde el 2015.El popular sobreviviente de cáncer de la Sección Brownsville de Brooklyn espera mucho de sus fanáticos de casa, mientras que Miller peleará allí por segunda ocasión.“Va a ser divertido”, dijo Miller.“No sólo soy el campeón de Brooklyn, sino el campeón de la gente”.Frente a frenteDaniel vs MaciejJacobs Sulecki‘Miracle Man’ Apodo ‘Striczu’EU País Polonia31 años edad 28 añosDerecha Guardia Derecha5’ 11 1/2” (1.82 m) Estatura 6’ 1” (1.85 m)73” (1.85 m) Alcance 68” (1.73 m)32-2-0 Récord 26-0-0(KOs 29) (KOs 10)Barclays CenterBrooklyn, Nueva York8:00 p.m. / HBO