Pizarro se la mienta al América

En medio de la euforia por la coronación de la Liga de Campeones de la Concacaf, el futbolista del Guadalajara, Rodolfo Pizarro insultó al América.Con palabras altisonantes el futbolista se refirió al rival en medio de los festejos del pasado jueves por la madrugada en la Fuente de La Minerva."Y que chingue a su puta bomba y negra madre el América", gritó Pizarro interrumpiendo a Matías Almeyda en su discurso ante la afición rojiblanca tras el título.Las palabras de Pizarro generaron los aplausos de la afición presente, sin embargo su actuar no corresponde a los principios que pregona la institución rojiblanca.El rojiblanco llegó a comentar en anteriores entrevistas que de niño era aficionado del Cruz Azul y que con el tiempo se inclinó hacia el América, además, relató que Cuauhtémoc Blanco era su ídolo.Miguel Herrera consideró como una tarugada la ofensa que lanzó Rodolfo Pizarro al América en los festejos de Chivas en La Minerva, tras ganar la Concachampions."Lo hace escondido, ni la cara da. No me parece, porque se cierra las puertas a un club. Mañana podrá salir qué hay interés y me parece que el chavo quisiera estar en un club que cumple sus condiciones”, expresó.“Este es un club grande en todos los sentidos. Si vas a tener los pantaloncitos, los huevitos de decir una tarugada como esa. Me parece que tampoco se vale agacharse y detrás de un micrófono”, añadió.Después de las declaraciones de Miguel Herrera, Rodolfo Pizarro reconoció que fue un error el haber insultado al América en los festejos de Chivas tras ganar la Concachampions.“Lamento lo sucedido. La euforia me rebasó por la rivalidad que existe entre Chivas y América. Reconozco mi error. Le pido disculpas a mi club, al club América y a toda su afición”, indicó en un video que publicó en Twitter.El pasado miércoles, en la celebración con los aficionados en La Minerva, el jugador rojiblanco lanzó un insulto contra las Águilas, lo que provocó que este día Miguel Herrera lo calificara como una tarugada.Tras su publicación, Pizarro recibió diferentes comentarios, unos a favor y otros en contra. (Con información de Reforma y Excélsior)

comentarios

