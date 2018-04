Buscan hoy Soles sobrevivir

Pasado el mal sabor de boca que dejó el juego de ida de la fase intergrupos de la Tercera División Profesional, etapa en la que intervienen clubes con derecho al ascenso, Soles de Juárez buscará este día darle la vuelta al marcador y seguir adelante en su objetivo de alcanzar el siguiente nivel.Por su parte, el conjunto de Cobras Premier, que también calificó a esta misma fase, la tiene sumamente complicada, ya que en el juego de ida cayó 4-0 ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.El cuadro ofidio recibe este día a los emplumados, a partir de las 11:00 de la mañana, en el Estadio 20 de Noviembre. Necesita cinco goles y que no le conviertan, para avanzar.Soles se mete al Estadio Guasave 89, para enfrentar a los Diablos Azules, a partir de las 4:00 de la tarde.La escuadra soleada tiene que ganar por un gol de diferencia para alargar el duelo, el empate no le sirve; ganar por dos o más goles de diferencia lo pondrán del otro lado.Adrián Rodríguez, capitán del equipo juarense y autor del gol en el juego de ida, confía en poder revertir la situación y sacar el resultado que los mantenga en competencia.“Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que el rival no es nada fácil. El partido lo comenzamos perdiendo porque dejamos de hacer cosas que regularmente hacemos cuando estamos conectados”, comentó el número 10 de Soles.Para Rodríguez Dorado la concentración en el juego de hoy será vital para las aspiraciones del conjunto fronterizo. “Tenemos que estar concentrados, pelear todos los balones, luchar. Faltan 90 minutos y es un gol no es nada”, aseguró el creativo de Soles.El miércoles pasado, con un arbitraje que incidió directamente en el marcador, Soles perdió 2-1 ante Diablos Azules.Luego de dos llegadas con bastante dosis de peligro, que fueron bien contenidas por el arquero Jorge Valencia, fue en el tercer ataque en el que la escuadra visitante ya no perdonó y se puso al frente en el marcador.Fue un error en la salida del cuadro visitante en el que Soles no desperdició el regalo y por conducto de Adrián Rodríguez emparejó los cartones.Al minuto 83 el conjunto de Guasave aprovechó la desconcentración del equipo local para poner cifras definitivas.

