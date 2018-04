Van por el orgullo regio

Monterrey, NL— Aún con el fresco recuerdo del campeonato de los Tigres sobre los Rayados en la Final Regia y a cuatro días de arrancar una Liguilla, llega un “atrasado Clásico Norteño”, con el orgullo, la posición en la tabla y el invicto de los felinos en casa en juego.Hoy se juegan quedar mejor posicionados en la tabla de cara a los cuartos de final. A las 18:00 horas en el Estadio Universitario, se disputará la edición 116 del Clásico Regiomontano. El derbi más pasional del país con dos equipos protagonistas del futbol mexicano en los recientes años.El lunes, en Zuazua, el “Tuca” declaró que al jugar el Clásico en la última fecha del torneo regular, el encuentro podía parecer de interescuadras, pues el miércoles ambos equipos inician su camino en la Liguilla, aunque dejó entrever que no dará descanso a sus estelares.Ayer, en El Barrial, Mohamed habló en el mismo tono, al decir que era un partido más, pues de nada serviría ganar por goliza si la próxima semana los echaban de Cuartos de Final y comentó que jugadores como Jorge Benítez, podrían ver acción esta tarde.Pero ambas declaraciones podrían dar un giro en el entorno, pues un empate combinado con un resultado entre América y Santos, podría propiciar un nuevo Clásico de Liguilla en cuartos de final y se volverían a enfrentar el miércoles y sábado de la próxima semana, pues quedarían en cuarto y quinto lugar.HOY POR TVLobos BUAP vs Puebla4:00 p.m. / SkyTigres vs Monterrey6:00 p.m. / Televisa y TDNPachuca vs Atlas6:06 p.m. / Fox Sports 2 e ImagenAmérica vs Santos8:00 p.m. / TelevisaChivas vs León8:06 p.m. / Chivas TV y TDN

