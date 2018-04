Arman remontada

Washington— Los Raptors de Toronto se sobrepusieron a un déficit al llegar al medio tiempo en un partido de los playoffs fuera de casa por primera vez en 24 intentos, utilizando los 24 puntos de Kyle Lowry y un tremendo esfuerzo de su finalmente completa segunda unidad para vencer a los Wizards de Washington 102 a 92 en el sexto partido el viernes por la noche, terminando así su serie de primera ronda de la Conferencia del Este.Toronto estuvo abajo hasta por 12 puntos en el primer cuarto y luego estuvo en desventaja 53 a 50 a finales del segundo. La primera ventaja de los Raptors no llegó hasta el tercer cuarto, y luego volvieron a quedarse atrás por cinco puntos al llegar al último periodo.Pero con los guardias estrella, Lowry y DeMar DeRozan, quien registró su marca más baja de la serie con 16 puntos, descansando en el último cuarto, los reservistas conducidos por el armador Fred VanVleet le dieron un giro al partido. Viéndose afectado por un hombro derecho lastimado, VanVleet había jugado un total de tres minutos en la serie hasta el viernes, pero fue precisamente lo que Toronto llegó a necesitar en este partido, con cinco puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes.El equipo de casa había ganado cada uno de los primeros cinco partidos, pero los Raptors finalmente pudieron sacudirse la mala racha del equipo visitante y finalizar la serie. Los primeros sembrados del Este se enfrentarán a los Cavaliers de LeBron James o a los Pacers de Indiana en la semifinal.Este será el tercer viaje consecutivo de los Raptors a la segunda ronda de los playoffs; la última vez que no pudieron llegar tan lejos en la postemporada fue en el 2015, cuando fueron barridos en la primera ronda por los Wizards.Pero en esta ocasión, Washington se ha quedado fuera antes de lo que esperaba a comienzos de la temporada, cuando llegaron a alardear que llegarían a la final de la conferencia. En lugar de ello, los Wizards no pudieron contar con John Wall por el lapso de 41 partidos y terminaron con el octavo sembrado.

