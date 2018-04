Se va Witten

Frisco, Texas— Jason Witten planea retirarse tras 15 campañas como ala cerrada de los Vaqueros de Dallas y se incorporaría a ESPN, como analista para las transmisiones de los partidos de lunes por la noche, informó ayer la propia cadena televisiva.Witten se reunió con Jerry Jones, dueño y gerente general de los Vaqueros, quien dijo que no haría ayer un anuncio sobre el tema. Jones añadió que había sostenido varias conversaciones con Witten en la semana, e indicó que el líder de la franquicia en partidos, recepciones y yardas en jugadas de pase no había tomado una decisión definitiva.“Tiene algunas cosas qué pensar y discutir con su familia, desde una perspectiva profesional”, explicó Jones antes de la conferencia de prensa en la que presentó a Leighton Vander Esch, la selección de primera ronda de los Vaqueros en el Draft. “Me dijo también que tardará algunos días en considerar esas cosas, al menos durante el fin de semana. Él no ha tomado ninguna decisión definitiva por el momento”.Jones señaló que los Vaqueros no emitirían más comentarios sobre el futuro del jugador durante el resto del fin de semana, que abarcará los últimos dos días del Draft, el viernes y sábado.Las noticias surgidas en el segundo día del reclutamiento universitario afectarían los planes de Dallas, apenas una semana después de que Witten sugirió que jugaría hasta cumplir los 40 años y que pretendía volver para la próxima temporada. Witten cumplirá 36 años a comienzos de mayo.Si el ala cerrada se marcha de Dallas, será el segundo año consecutivo en que un astro de los Vaqueros se retira para trabajar con los medios. El exmariscal Tony Romo se fue antes de la campaña anterior, a fin de laborar como comentarista de CBS.Witten es también el líder de la franquicia en partidos consecutivos, encuentros de inicio y cotejos disputados como titular en forma consecutiva. Diez veces seleccionado al Pro Bowl, finalizará su carrera igualado con el ala defensiva Ed “Too Tall” Jones, el profundo Bill Bates y el fallecido integrante de la línea ofensiva Mark Tuinei, los jugadores que más temporadas han disputado en la historia de la franquicia.Asimismo, la decisión de Witten implicaría que los Vaqueros pierdan a dos de sus tres mejores jugadores en recepciones para touchdown de por vida. El club dio de baja al receptor Dez Bryant, líder del club con 73 pases atrapados para anotación, en una medida para recortar costos.Witten es tercero de la lista con 68, tres menos que Bob Hayes, miembro del Salón de la Fama.

