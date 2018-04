Poco a poco van quedando menos Bravos en entrenamiento

Conforme transcurren los días y mientras la directiva del equipo ‘deshoja la margarita’ para elegir de entre los 25 timoneles que desean dirigir al conjunto, cifra que Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez, dio a conocer el miércoles anterior, con un notorio hartazgo en los rostros de algunos de ellos por aún no ser liberados y no tener vacaciones, en Bravos, la desbandada ha iniciado y los futbolistas son cada vez menos.El jueves anterior, en el Complejo Bravos, 20 jugadores se presentaron al entrenamiento.Ayer, el número decreció a 13: los porteros Enrique Palos y Alan Sánchez, Ian Arellano, Aarón Gómez, Irving Ávalos, Wesly Decas, Rodrigo Prieto, Jonathan Lacerda, Leandro Carrijo, Mateus Cotulio, Eder Borelli, Lucas da Silva y Magno Aparecido.Tomás Campos, entrenador interino, tampoco acudió ayer a la práctica que constó de una ligera sesión de tenis balón y en la que estuvo presente el asistente Anuar Gómez.De acuerdo con una fuente consultada, la situación al interior de la plantilla entre jugadores y directiva está ‘muy caliente’.La razón de la ausencia de la mayor parte de los futbolistas y la molestia de quienes siguen aquí, pese a que el torneo terminó para ellos el 31 de marzo, tiene un motivo económico: el adeudo de cuatro quincenas de sueldo.Informó que de las cuatro quincenas pendientes, el club sólo les quiere pagar dos, en tanto, los jugadores se muestran herméticos y se niegan a hablar del tema.Mencionó que Navarro Garate ha condicionado la salida de vacaciones a cambio de la firma del finiquito.Este fue el caso de los colombianos Johan Arango y Carlos Ibarguen, quienes llegaron como refuerzos al equipo para el Clausura 2018, aceptaron las condiciones del directivo y ya viajaron a su país de origen.Quienes también ya salieron de la ciudad son Elson Dias, Willian Antunes, quien podría llegar a un arreglo con Celaya y Alejandro García.La fuente, que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato, informó que algunos elementos del conjunto, los de mayor peso en el vestidor, contemplan la posibilidad de recurrir en los próximos días a la instancia de controversias de la Federación Mexicana de Futbol para solucionar el problema.En la entrevista de banqueta que ofreció a distintos medios de comunicación de la ciudad, el miércoles pasado, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Navarro Garate destacó que la dirigencia de Bravos siempre ha cumplido con sus compromisos y negó que exista un adeudo o retraso en los pagos de los futbolistas.En la elección del nuevo timonel de Bravos, la fuente dio a conocer un nombre más: Irving Rubirosa, campeón con Alebrijes Oaxaca en el Apertura 2017, título que obtuvo en esta ciudad, en penales sobre Bravos.Aseguró que la tardanza en la elección del nuevo entrenador no se debe al amplio número de aspirantes al puesto, sino a que nadie quiere venir a Bravos por este tipo de situaciones con la gente de pantalón largo en el club.

