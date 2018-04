Es un Gigante

Desde el mismo jueves, cuando dio inicio el Draft 2018 de la NFL, Will Hernández permaneció en el sillón principal de la sala en su casa de Las Vegas, flanqueado por sus padres y rodeado de familiares y amigos, con el celular en la mano listo para recibir y atender la llamada con la que soñó desde que empezó a practicar el futbol americano, pero con más ansia en los últimos días.El jueves pasó la primera ronda del Draft sin que su nombre fuera pronunciado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, o por alguno de los ex jugadores o personas invitadas para ese mismo fin.Ayer, la historia fue muy diferente, y el ex jugador de los Mineros de UTEP tuvo que esperar poco más de diez minutos después de iniciada la segunda ronda, para que Justin Tuck, que jugó como ala defensiva de los Gigantes, lo dijera: “Con la selección 34 en el Draft 2018, mis Gigantes de futbol americano de Nueva York seleccionan a Will Hernández de UTEP”.En la casa de Hernández todo fueron gritos de emoción, misma que el jugador no pudo ocultar al fundirse en un abrazo con cada uno de sus padres.“Estoy más que emocionado. Los Gigantes en general son un gran, gran equipo. Estoy emocionado de ser parte del equipo”, declaró Hernández, que fue titular durante los cuatro años que portó el jersey de los Mineros.“Tomo el futbol muy en serio. Para mí es más que un juego. Me encanta jugarlo. Me tomo esto muy en serio”, agregó el nativo de Las Vegas, de 21 años de edad y que hasta los tres años de edad vivió en la Ciudad de México.“El año pasado jugó para un equipo que terminó 0-12 y si lo ves en el juego 12, el chico tiene corazón porque en ese partido jugó tan duro como lo hizo en el juego 1”, comentó Dave Gettleman, gerente general de los Gigantes.Gettleman confesó que tenían considerado a Hernández para ser elegido en la primera ronda. “Me encanta el corazón que pone. Este chico tiene mucho talento, es muy atlético para su tamaño. Puede correr. Juega muy inteligente”.“Este es un chico que en verdad tiene una buena oportunidad de jugar muy pronto en su carrera”, declaró por su parte Pat Shurmur, entrenador en jefe de los Gigantes, y agregó que Hernández será probado como guardia izquierdo y derecho.“Me siento cómodo en ambos lados. Siempre lo practiqué No me preocupo por lo que es cómodo y lo que no. Hago lo que mi equipo necesita de mí. Siento que puedo jugar ahora mismo”, dijo el ex Minero.El liniero ofensivo se convirtió en la cuarta selección más alta en el Draft de la NFL para un jugador de UTEP desde 1968, cuando Fred Carr (quinto - Green Bay Packers) y George Daney (22 - Kansas City Chiefs) fueron elegidos en la primera ronda. En 1948, los Packers tomaron a Miner Ed Smith como la primera selección de la segunda ronda.Hernández fue el segundo jugador de una universidad del estado de Texas en ser seleccionado en el Draft de este año, detrás de Marcus Davenport de los Correcaminos de UTSA, rivales de los Mineros en la Conferencia USA.