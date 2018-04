Para el jugador de Indios Limuba, Jesús Vázquez, el cambio de entrenador, al final de la temporada regular de la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo Sub 18, no causó estragos, ya que el grupo se mantiene unido y sigue como uno de los fuertes contendientes de cara al ‘Final Four’, que se llevará a cabo el 12 y 13 de mayo.El jugador de 2.01 metros de estatura, referente del conjunto indígena, señaló que el equipo mantiene la mística y los objetivos claros.“La verdad que, por lo visto en los dos juegos pasados, no importó mucho el cambio de entrenador. El equipo está igual de fuerte, estamos bien preparados para enfrentar lo que venga”, comentó el basquetbolista de 17 años de edad.La escuadra indígena está a una sola victoria de amarrar la primera posición, sin importar lo que suceda en los encuentros que les restan a sus rivales, lo que le daría además la sede de ese ‘Final Four’.“Estamos peleando por tener esos partidos en casa, porque sabemos de la importancia de tener el apoyo de la afición, la meta es conseguir ser la sede”, mencionó el estudiante del Cbtis 128.Con dos partidos para que finalice la temporada regular, los Indios tienen una marca de 13-1. Este día visitan a Bachilleres Chihuahua, un equipo que tiene en sus filas a jugadores de gran estatura, lo que lo vuelve un adversario complicado.“Queda mucho por hacer en el equipo, y así debemos entenderlo, que todos somos importantes en el grupo; si bien es cierto soy el jugador más alto del equipo y la responsabilidad crece, el aporte de cada uno de los jugadores es lo que nos hace fuertes”, dijo Vázquez.Después de enfrentar al Colegio de Bachilleres, el conjunto aborigen se medirá a Pioneros de Delicias, el único rival que le ha ganado en la actual campaña.El único descalabro que tiene la tribu lo sufrió en la jornada tres, tras perder precisamente ante los Pioneros, por marcador de 62-52.“Se podría ver este juego como una revancha. Yo recuerdo que ese partido, que perdimos en Delicias, fue el primero que yo jugué a nivel estatal en esta Liga; hoy las cosas son distintas”, aseguró el poste de Indios.Además de su compromiso con el club fronterizo, en próximas fechas, Jesús estará con la selección DGETI de Chihuahua, que tendrá participación en el nacional de basquetbol que se llevará a cabo en Culiacán.“Estoy por terminar la preparatoria, vendrá un tiempo de toma de decisiones para decidir qué y dónde estudiar; una universidad aquí en México o en Estados Unidos”, puntualizó.

