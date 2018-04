Pone sabor juarense

Por si a la final regia de la Liga MX Femenil entre Tigrillas UANL y Rayaditas Monterrey le faltara un ingrediente, ésta tendrá uno más, la presencia de la futbolista juarense Selena Castillo, ex delantera de Inditas UACJ, ahora mediocampista de contención en ‘La Pandilla’, única jugadora de esta ciudad de la legión fronteriza que milita en el circuito rosa, en la batalla.Esta noche, cuando felinas y rayaditas choquen en el juego de Ida de la final y del clásico norteño femenil, en el Estadio Universitario, el llamado ‘Volcán’, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, muchos ojos y miradas en esta ciudad, estarán puestas en Castillo Aguilar, futbolista de 23 años y 1.63 metros.Anoche, tras una conversación telefónica con una amiga, Selena sintió la buena vibra de sus conocidos en esta frontera.“Me dijo: ‘todo Juárez te vamos a estar echando porras’. Yo, feliz de representar a la ciudad, si se puede decir y espero hacerlo bien y no quedarles mal allá a la gente”, expuso vía telefónica.Tras quedarse a un pasito de las semifinales en el pasado Apertura 2017 con las Rayaditas, Selena no quiere quedarse con una espina clavada más y sólo aspira al gallardete en el clásico norteño femenil.“Muy emocionada, muy contenta de ya estar en la final y como un ingrediente extra, pues jugar contra las vecinas. Estamos concentradas, sabemos que hemos hecho algo importante, que es llegar a la final, pero el objetivo es quedar campeonas, si no, de nada sirve. La temporada pasada te dije que nos habíamos quedado con la espinita de haber pasado y no me gustaría que te dijera que tengo la espinita de que no cumplimos el objetivo”, expuso.Selena, el pasado lunes mostró que no ha olvidado sus dotes de rematadora y goleadora, puso el 4-1, el último clavo en el ataúd de Diablas Rojas del Toluca, en semifinales, con un certero cabezazo, cuando el partido se moría, estaba más que lista anoche para enfrentar a las felinas.“Nada, estamos preparadas, listas y ya queremos que empiece –el encuentro-”, declaró.Integrante del equipo de futbol rápido de la UACJ, ganador de ‘sólo plata’, en Culiacán, Sinaloa, en el 2013, fue titular en los 14 juegos de la campaña regular con las regias, jugó el 95.48 por ciento de los minutos posibles con mil 203, marcó dos goles y recibió dos tarjetas amarillas.Titular indiscutible en el once inicial del entrenador Héctor Becerra, jugó los 180 minutos de la semifinal contra Toluca con un gol anotado y cero tarjetas.El choque de vuelta de la final se jugará el próximo viernes cuatro de mayo, a las 19:30 horas, -de esta ciudad- en el Estadio BBVA Bancomer, casa de las Rayaditas.CONÓZCALANombre: Selena Carolina Castillo AguilarFecha y lugar nac: 14 abril 1995. Ciudad Juárez, ChihuahuaEdad: 23 añosEstatura: 1.63 metrosPeso: 59 kilogramosLogros: En su segundo torneo corto en la Liga MX Femenil con las Rayaditas del Monterrey, disputa la final por el título del Clausura 2018 contra las Tigrillas UANLMedalla de plata con Inditas UACJ en la Universiada Nacional 2013, en futbol rápido, en Culiacán, SinaloaNÚMEROS 'QUE RAYAN'