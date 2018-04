Reanudan la lucha

Listo el tercer capítulo del choque de trenes, Búhos de Villa Ahumada contra Brujos, el derecho Germán Catarino frente al zurdo Aarón Aguilar en la lomita de los disparos, el pitcheo hechicero contra la artillería pesada de la escuadra asaderera, tendrá lugar esta noche, a las 19:30 horas, en el Estadio ‘Juárez’, en la serie final por la corona del torneo regional de beisbol “Héctor ‘Bomba’ Pérez”.La batalla por el cetro está empatada a un triunfo por bando, los Brujos pegaron primero el pasado jueves 19, 11 rayitas a seis, y, el viernes 20, los Búhos emparejaron con pizarra de 8-6.Óscar Aragonez, jardinero central de los Búhos, tiene la pócima para contrarrestar los embrujos de los hechiceros y tomar ventaja en la batalla final.“Darle a Aarón –Aguilar-, no queda de otra. Aarón es un gran pitcher, lo ha demostrado durante toda su trayectoria y lo demostró en este juego –el jueves 20-, el juego que nos ganó, nos hizo ver mal totalmente. Pienso que ésa va a ser la clave, sobre Aarón, no hay otra”, expuso.Aragonez Armenta destacó que los Búhos deberán tronar a la ofensiva como lo hicieron hace una semana.Los Búhos saltarán esta noche al terreno de juego con la motivación de buscar el éxito hoy y ganar el cuarto duelo de la serie mañana sábado 28, en su casa, en Villa Ahumada, a las 14:00 horas.El juego cambió de sede luego de la solicitud que Marcelo López y Zeferino González, presidente municipal y síndico de Villa Ahumada, hicieron a la jurisdicción de la Zona Uno de Beisbol, a cargo de Juan Pedro Plascencia, quien la aceptó.Omar Gómez, jardinero de Brujos, destacó que el equipo que anota primero en el juego es el que marca el ritmo en el terreno.“El que anota primero también es el que pone el tiempo en el campo, así es que desde la primera entrada tenemos que venir a batear, así como ellos nos dieron en el segundo juego y, a jugar defensa, que también eso se juega”, expuso.Gómez confió en el talento de sus coequiperos, pero reconoció el de los Búhos, por lo que advirtió que no pueden caer en excesos de confianza.“Le tengo confianza al equipo, pero también los Búhos tienen un súper equipo, así que no nos podemos confiar en ningún momento”, apuntó.El pelotero enfatizó que el factor clave para esta noche será descifrar los lanzamientos de Catarino, quien subirá al montículo en lugar de Francisco Rivera, quien se reportó enfermo, indicó el manager Manuel ‘Tostón’ Soto.“La clave es llegar listos, preparados, y, a darle al pitcheo, que es lo más importante. Batallamos un poquito con Servando –López-, así es que, si nos vuelven a poner, a estar poquito más en contacto con la bola”, expuso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.